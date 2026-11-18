Ο Σάσα Βεζένκοφ άνοιξε την καρδιά του στη Stoiximan, Μεγάλο Χορηγό της Stoiximan GBL.

Συνέντευξη του Σάσα Βεζένκοφ φιλοξένησε το Youtube κανάλι της Stoiximan, μεγάλου χορηγού της Stoiximan GBL. Ο διεθνής φόργουορντ που πρόσφατα έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού στη Euroleague μίλησε για τη ζωή του, τη σχέση του με το μπάσκετ, τη διαδρομή μέχρι την κορυφή και τις θυσίες που χρειάστηκε να κάνει για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.



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Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, ο Βεζένκοφ αναφέρθηκε στις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε και στα μαθήματα που αποκόμισε μέσα από την πορεία του στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του στον μικρότερο εαυτό του, στον οποίο θα ήθελε να μεταφέρει το μήνυμα πως όλες οι προσπάθειες και οι θυσίες άξιζαν τελικά τον κόπο.



Βλέπεις εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Μέσα από τη συνέντευξη, το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά του Σάσα Βεζένκοφ, πέρα από τις μεγάλες εμφανίσεις, τους τίτλους και τις διακρίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=exVMvypGLbQ



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