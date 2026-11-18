Ο Ζοζέ Μουρίνιο αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2013, αποκαλύπτοντας πως θα μπορούσε να είχε συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, ωστόσο προτίμησε να αποχωρήσει, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το καλό του συλλόγου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στην εκδήλωση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς της Real Madrid Graduate School - European University και εξήγησε πως εκείνη την περίοδο θεωρούσε ότι η «Βασίλισσα» χρειαζόταν έναν προπονητή με διαφορετικό προφίλ από το δικό του.

Όπως ξεκαθάρισε, η απόφαση δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας επιθυμίας απομάκρυνσής του από τη Μαδρίτη, αλλά μιας προσωπικής εκτίμησης για το τι θα ήταν καλύτερο για την ομάδα. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερη θέρμη για τη σχέση του με τον σύλλογο, τονίζοντας πως εξακολουθεί να αισθάνεται τη Ρεάλ ως το σπίτι του, ακόμη και μετά από 13 χρόνια μακριά της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοζέ Μουρίνιο:

«Το 2013 θα μπορούσα να είχα παραμείνει, αλλά έφυγα από αγάπη για τον σύλλογο, επειδή πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή η ομάδα δεν χρειαζόταν έναν προπονητή με το δικό μου προφίλ. Είναι το σπίτι μου. Έτσι ένιωθα όταν βρισκόμουν εδώ, αλλά και κατά τη διάρκεια των 13 χρόνων που έλειπα. Πάντα ήθελα το καλύτερο για τον σύλλογο και να βλέπω τους φιλάθλους χαρούμενους.

Από την πρώτη ημέρα ταυτίστηκα με όσα πρεσβεύει η Ρεάλ Μαδρίτης.Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σπουδαία όχι μόνο για όλα όσα έχει κατακτήσει, αλλά και για τις αρχές της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στον αθλητισμό και την κοινωνία. Έλειψα για 13 χρόνια και σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ακόμη καλύτερα πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τη Ρεάλ Μαδρίτης έξω από την Ισπανία».