Ο Τι Τζέι Σορτς σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως τον προσέγγισαν σερβικές ομάδες, πριν αποφασίσει τελικά να υπογράψει στην Βαλένθια.

Η Βαλένθια κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 76-64 απέναντι στην Παρτιζάν. Ο Τι Τζέι Σορτς έκανε ακόμα μια πολύ καλή εμφάνιση και τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:26.

Μετά τον αγώνα μίλησε στο «Mozzart Sport» και αποκάλυψε πως ήρθε σε επαφή με σερβικούς συλλόγους πριν αποφασίσει να υπογράψει στην Βαλένθια. Μάλιστα, υπογράμμισε πως αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση για τον ίδιο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Υπήρξαν επαφές με σερβικούς συλλόγους, αλλά στο τέλος αποφάσισα να πάω στη Βαλένθια. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα. Ήθελα απλώς να επιστρέψω σε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούσα πραγματικά να είμαι ο εαυτός μου και ένιωσα ότι εδώ θα μπορούσα να το πετύχω. Έγιναν πολλές συζητήσεις με διάφορες ομάδες, αλλά είμαι χαρούμενος που κατέληξα στη Βαλένθια.

Νέο προπονητικό επιτελείο, νέοι συμπαίκτες και ένας νέος ρόλος για μένα, με την μπάλα ξανά στα χέρια μου. Ο προπονητής μού δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη, οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται και μου επιτρέπουν να παίξω το παιχνίδι μου. Είναι κάτι πολύ παρόμοιο με την περίοδό μου στο Παρίσι. Έχω πολλές ευθύνες και απολαμβάνω μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά αυτός είναι ο ρόλος στον οποίο θέλω να βρίσκομαι, καθώς αισθάνομαι ότι έτσι μπορώ να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Οι προπονητές απαιτούν πολλά από μένα, αλλά είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ και ελπίζω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για τη νίκη: «Νιώθουμε υπέροχα. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για εμάς, το να επικρατείς σε μια τέτοια ατμόσφαιρα απέναντι σε μια τέτοια ομάδα. Αυτό δείχνει τον τεράστιο χαρακτήρα των παικτών μας, ακόμη κι όταν το παιχνίδι δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφο. Γνωρίζαμε ότι δεν θα ήταν εύκολο και ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνουμε ένα σερί. Καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα δύο-τρία λεπτά στην τέταρτη περίοδο για να ξεφύγουμε στο σκορ, ευστοχήσαμε σε ορισμένα σημαντικά σουτ στο τέλος και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά».