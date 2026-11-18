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Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 38 ετών γνωστοποίησε ο Χουάν Μάτα, επιλέγοντας να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο με έναν ιδιαίτερο και συμβολικό τρόπο, επιστρέφοντας στο μέρος όπου έκανε τα πρώτα του βήματα

Έπειτα από μια διαδρομή δύο δεκαετιών στα γήπεδα, γεμάτη τίτλους, διακρίσεις και σημαντικές στιγμές, ο Χουάν Μάτα αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο 38χρονος Ισπανός ανακοίνωσε την Τετάρτη (18/11) την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, δημοσιεύοντας στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media ένα συγκινητικό βίντεο διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων.

Για τις ανάγκες του αποχαιρετιστήριου μηνύματός του, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στα αποδυτήρια της Χουβεντούδ Εστάδιο, της ομάδας του Οβιέδο στην οποία ξεκίνησε να παίζει οργανωμένα ποδόσφαιρο σε ηλικία δέκα ετών.

Εκεί όπου άρχισε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι, ο Μάτα επέλεξε να το ολοκληρώσει συμβολικά, κρεμώντας τα παπούτσια του και συνοδεύοντας το βίντεο με μια λιτή, αλλά ιδιαίτερα συναισθηματική φράση.

«Μερικές φορές, το να αγαπάς σημαίνει να αφήνεις κάτι να φύγει. Ευχαριστώ, ποδόσφαιρο», ήταν το μήνυμα του Ισπανού.

Μια σπουδαία καριέρα με τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο

Ο Μάτα πέρασε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, πριν κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα στην καριέρα του με τη μετακίνησή του στη Βαλένθια, κατακτώντας μαζί της το Κύπελλο Ισπανίας το 2008.

Το καλοκαίρι του 2011 μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Τσέλσι, με την οποία πανηγύρισε το Champions League το 2012, το Europa League το 2013, αλλά και το Κύπελλο Αγγλίας.

Τον Ιανουάριο του 2014 ακολούθησε η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου παρέμεινε για οκτώ χρόνια, προσθέτοντας στη συλλογή του ακόμη ένα Europa League, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Λιγκ Καπ.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσε και η παρουσία του στην εθνική Ισπανίας, καθώς υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και το EURO του 2012, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα στον τελικό απέναντι στην Ιταλία.

Στην τελευταία περίοδο της καριέρας του αγωνίστηκε σε Γαλατασαράι, Βίσελ Κόμπε, Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς και Μέλμπουρν Βίκτορι, με την αυστραλιανή ομάδα να αποτελεί τον τελευταίο του σταθμό.

Μάλιστα, τη σεζόν 2025/26 κατέγραψε πέντε γκολ και 13 ασίστ, κατακτώντας παράλληλα το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος.

Παραμένει κοντά στο ποδόσφαιρο

Παρότι αποχαιρετά την ενεργό δράση, ο Μάτα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από τον χώρο που υπηρέτησε για τόσα χρόνια.

Ο Ισπανός έχει αποκτήσει μετοχικό ποσοστό στη Μέλμπουρν Βίκτορι και αναλαμβάνει νέο ρόλο στον σύλλογο, ενώ συνεχίζει να δραστηριοποιείται και μέσω της πρωτοβουλίας «Common Goal», αξιοποιώντας τη δύναμη του ποδοσφαίρου για κοινωνικούς σκοπούς.

«Το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να φύγει από τη ζωή μου. Μπορώ να σταματήσω να παίζω επαγγελματικά, αλλά δεν θα πάψω ποτέ να είμαι ποδοσφαιριστής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Χουάν Μάτα ολοκληρώνει μια σπουδαία πορεία, έχοντας κατακτήσει σχεδόν κάθε σημαντικό τίτλο σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, επιλέγοντας να πει το τελευταίο του «αντίο» από το ίδιο μέρος όπου ξεκίνησε το όνειρό του.