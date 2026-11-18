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Ο Άρης υποδέχεται τη Λε Μαν στις 20:00 και ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Μανρέσα στις 21:30, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Στη Superbet, οι αναμετρήσεις συνοδεύονται από ενισχυμένους συνδυασμούς για πόντους, ασίστ, ριμπάουντ και αποτέλεσμα, με αποδόσεις έως 4.10!*

Διαφορετικές αποστολές, κοινός στόχος η νίκη. Η ένταση στην άμυνα, ο έλεγχος των κατοχών και η αποτελεσματικότητα των πρωταγωνιστών μπορούν να καθορίσουν την εξέλιξη των δύο αγώνων.

Άρης – Λε Μαν: Κιτρινόμαυρος παλμός και στόχος η νίκη!

Ο Άρης υποδέχεται τη Λε Μαν, με ζητούμενο να μεταφέρει την ενέργεια της εξέδρας στο παρκέ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πιέσουν στην άμυνα, να ελέγξουν τα ριμπάουντ και να δημιουργήσουν καλές προϋποθέσεις στην επίθεση. Η αποφυγή εύκολων λαθών και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας μπορούν να τους βοηθήσουν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους.

Η Λε Μαν, από την πλευρά της, καλείται να ανταποκριθεί στην πίεση της έδρας και να διεκδικήσει το αποτέλεσμα μέσα από τις δικές της επιθετικές επιλογές.

Ρόμπινσον-Ερλ και Λίντελ σε ενισχυμένη απόδοση 3.45*!

Στον ενισχυμένο συνδυασμό του Άρης – Λε Μαν, το σκοράρισμα συναντά τη μάχη των ριμπάουντ:

Jeremiah Robinson-Earl Over 14.5 πόντους.

E.J. Liddell Over 5.5 ριμπάουντ.

Ενισχυμένη απόδοση από 2.92 σε 3.45*!

Για την επιβεβαίωση απαιτούνται τουλάχιστον 15 πόντοι από τον Ρόμπινσον-Ερλ και τουλάχιστον 6 ριμπάουντ από τον Λίντελ.

Συμπεριλαμβάνεται η παράταση και στις δύο επιλογές.

Μανρέσα – ΠΑΟΚ: Ασπρόμαυρη δοκιμασία στην Ισπανία!

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μανρέσα, σε μία αναμέτρηση που απαιτεί συγκέντρωση και σωστή διαχείριση του ρυθμού.

Ο Δικέφαλος θέλει να περιορίσει τα λάθη, να προστατεύσει τη ρακέτα του και να βρει ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργία και την εκτέλεση. Απέναντι σε μια ομάδα που επιδιώκει να αξιοποιήσει την έδρα της, η υπομονή στις επιθέσεις και η συνέπεια στην άμυνα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Στη Superbet, δύο ενισχυμένοι συνδυασμοί βάζουν στο επίκεντρο τις ατομικές επιδόσεις και την προσπάθεια του ΠΑΟΚ για τη νίκη.

Τάιρι και Καλάθης σε Super Ενισχυμένη Απόδοση 4.10*!

Η επιθετική παραγωγή του Μπριν Τάιρι συνδυάζεται με τη δημιουργία του Νικ Καλάθη:

Breein Tyree Over 19.5 πόντους.

Nick Calathes Over 6.5 ασίστ.

Super Ενισχυμένη Απόδοση από 3.35 σε 4.10*!

Ο συνδυασμός επιβεβαιώνεται με τουλάχιστον 20 πόντους από τον Τάιρι και τουλάχιστον 7 ασίστ από τον Καλάθη.

Συμπεριλαμβάνεται η παράταση και στις δύο επιλογές.

Νίκη ΠΑΟΚ και ριμπάουντ Αλεξάντερ στο 3.15*!

Ο δεύτερος ενισχυμένος συνδυασμός της αναμέτρησης περιλαμβάνει:

ΠΑΟΚ νίκη.

Kyle Alexander Over 6.5 ριμπάουντ.

Ενισχυμένη απόδοση από 2.82 σε 3.15*!

Για την επιβεβαίωση απαιτούνται νίκη του ΠΑΟΚ και τουλάχιστον 7 ριμπάουντ από τον Κάιλ Αλεξάντερ.

Συμπεριλαμβάνεται η παράταση και στις δύο επιλογές.

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Το πρόγραμμα της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου:

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**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.