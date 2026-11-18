Η Φενερμπαχτσέ ευστόχησε σε 22 τρίποντα απέναντι στην Βιλερμπάν και πέτυχε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Euroleague.

Η Φενερμπαχτσέ κατάφερε να πάρει μια άνετη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν με 115-81. Οι παίκτες του Σάρας Γιασικεβίτσιους έκαναν μια τρομερή εμφάνιση, με τον Σέιν Λάρκιν να ξεχωρίζει, έχοντας 25 πόντους (6/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε μόλις 15:30 στο παρκέ.

Η τουρκική ομάδα «βομβάρδισε» τα καλάθια των φιλοξενούμενων από τα 6,75μ. τελειώνοντας τον αγώνα με 22/36 τρίποντα. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση σε αγώνα της Euroleague, με την Φενέρ να έχει και το ρεκόρ και με 24 τρίποντα απέναντι στην Βαλένθια (24/38 τρίποντα στις 14/3/2024).