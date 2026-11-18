Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Λούκα Ντόντσιτς και Κουέντιν Γκράιμς «έγραψαν» τη δική τους ιστορία στο ΝΒΑ με τις τρομερές τους εμφανίσεις απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πανηγύρισαν την ένατη συνεχόμενη νίκη τους, καθώς έκαναν την ανατροπή από το -18 απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς και επικράτησαν με 118-114.

Ο Κουέντιν Γκράιμς έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του και μέτρησε 47 πόντους (16/24 σουτ, 10/14 τρίποντα, 5/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 41:33. Συμπαραστάτη είχε τον τρομερό Λούκα Ντόνστιτς με 36 πόντους (13/34 σουτ, 5/16 τρίποντα, 5/7 βολές), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 42:20.

Σύμφωνα με το «OptaSTATS», οι δυο τους έγιναν το πρώτο δίδυμο στην ιστορία του ΝΒΑ που σε έναν αγώνα συνδυαστηκά έχει 83 πόντους, 15 τρίποντα, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Θυμίζουμε πως πλέον οι Λέικερς έχουν το κορυφαίο ρεκόρ στην λίγκα (13-2) και βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.