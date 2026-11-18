Ο Κέβιν Πάντερ σε δηλώσεις του μίλησε για την συνεργασία του Ματίας Λεσόρ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν και έκανε γνωστό πως ο Σέρβος προπονητής παραλίγο να διώξει τον Γάλλο σέντερ, καθώς δεν ήταν ικανοποιημένος μαζί του στην αρχή.

Μιλώντας στους «EuroInsiders» ανέφερε:

«Ο Ματίας Λεσόρ θα σας επιβεβαιώσει ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, παραλίγο να αποδεσμευτεί. Ο προπονητής δεν ήταν ικανοποιημένος μαζί του. Ήρθε στη μέση της πρώτης μου σεζόν στην Παρτιζάν και δεν ξεκίνησε καλά την προετοιμασία για την Ευρωλίγκα. Τότε ο προπονητής τον πίεσε και εκείνη ακριβώς τη στιγμή άλλαξε κάτι στο μυαλό του. Θυμάμαι ότι παίξαμε ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον της Μπαρτσελόνα και τότε ήταν που άναψε μια σπίθα στο μυαλό του. Από εκείνη τη στιγμή κι έπειτα, μεταμορφώθηκε στο "θηρίο" που είναι σήμερα. Όλα μπήκαν σε σωστή τροχιά σε πνευματικό επίπεδο —καθώς ήταν καλός παίκτης ακόμα και πριν από αυτό— αλλά τότε ήταν που πραγματικά "κούμπωσε" το πράγμα».

Για την σχέση του με τον Ομπράντοβιτς: «Η σχέση μας είναι απίστευτη, κάτι όμορφο. Ήμουν αρχηγός για δύο από τα τρία χρόνια μου στην Παρτιζάν. Τον αγαπώ περισσότερο από τον καθένα, είναι σίγουρα "δικός μου άνθρωπος". Το πάθος που είχε τότε ήταν απίστευτο. Η στάση του, το πάθος και η ενέργεια που έδειχνε καθημερινά, στην προσπάθειά του να βρει τρόπο να εξελιχθεί, συνεχίζουν να με συναρπάζουν. Όλοι έχουν τις στιγμές τους, το ίδιο κι εκείνος, αλλά μου άρεσε ιδιαίτερα η επιθυμία του να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα. Σε αυτό, μάλιστα, αναγνώρισα τον εαυτό μου και ταυτίστηκα μαζί του. Είναι εύκολο να συνεργάζεσαι με κάποιον όταν όλα πάνε καλά, αλλά δεν είναι εύκολο να περνάτε μαζί δύσκολες στιγμές και αποτυχίες. Εκείνη τη χρονιά, ξεκινήσαμε άσχημα τη σεζόν, με ρεκόρ 4-9. Περάσαμε πολλά προσπαθώντας να βρούμε ξανά τον δρόμο μας».

Για το ότι χρειάστηκε καιρό για να βρει ρυθμό η Παρτιζάν: «Τότε ήρθε η στιγμή που όλα έβγαλαν νόημα, σαν σε ταινία. Όσα έλεγε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, καθώς και η ανάλυση βίντεο, ξαφνικά ταίριαξαν απόλυτα. Κάναμε τα πάντα μαζί, πηγαίναμε για δείπνο. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες που περνούν χρόνο μαζί, αλλά νομίζω ότι στη δική μας περίπτωση ήταν κάτι ξεχωριστό. Όποτε οργανώναμε κάτι, στις εννέα από τις δέκα περιπτώσεις ήταν παρούσα ολόκληρη η ομάδα. Ήταν σαν να πετούσαμε, αν και στην αρχή τα πράγματα δεν ήταν έτσι• ήταν πολύ δύσκολα».