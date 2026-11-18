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Την επέκταση του συμβολαίου του Αρντά Γκιουλέρ έως το 2032 ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει έως τον Ιούνιο του 2032 ο Αρντά Γκιουλέρ, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Άρντα Γκιουλέρ συμφώνησαν να επεκτείνουν το συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος θα παραμείνει συνδεδεμένος με τον σύλλογο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2032.

Ο Άρντα Γκιουλέρ εντάχθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούλιο του 2023 σε ηλικία 18 ετών. Στις τέσσερις σεζόν του φορώντας τη φανέλα μας, έχει παίξει 126 αγώνες και έχει κερδίσει 5 τίτλους: 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Σούπερ Καπ UEFA, 1 LaLiga και 1 Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Είναι διεθνής παίκτης για την Τουρκία, με την οποία έχει παίξει 38 αγώνες μέχρι σήμερα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έλαβε το βραβείο του Παίκτη-Αποκάλυψη του Champions League 2025-2026.