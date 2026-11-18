Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROLEAGUE Παπαθεοδώρου: «Το έλλειμμα κατεύθυνσης και σέντερ, βάζει σε μπελάδες τον Παναθηναϊκό» (vid) 18-11-2026 12:35 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox. Την είχαν για σίγουρη στο ΠΑΣΟΚ: Στον αέρα η μεταγραφή της instanews.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας και ποδοσφαίρου κάνει μόνο το 5%! Εσύ; menshouse.gr Προσπάθεια «απάντησης» στον Αλαφούζο: Τι ετοιμάζουν Κυριακού, Μαρινάκης και Βαρδινογιάννης dailymedia.com.gr Η απόφαση της Ρόμα για τον Κουλιεράκη menshouse.gr Άλλος για πρωθυπουργός, άλλος για διάδοχος του Μητσοτάκη στη ΝΔ instanews.gr Ούτε πάγκος ούτε ακριβά όργανα: 3 ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι για να «πετρώσεις» το στήθος σου menshouse.gr Χειρότερο κι από την ήττα για τον Παναθηναϊκό... menshouse.gr Επίσημο: Στο MEGA ο Αντώνης Κανάκης – Το παρασκήνιο dailymedia.com.gr Παπαθεοδώρου: «Το έλλειμμα κατεύθυνσης και σέντερ, βάζει σε μπελάδες τον Παναθηναϊκό» (vid) SHARE