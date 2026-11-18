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Δύο χρόνια συμπληρώνοντας σήμερα από την απώλεια του Θανάση Πλιάκη, με την ΚΑΕ Άρης να τον τιμά με σχετική ανάρτηση.

Ο Θανάσης Πλιάκης ήταν στο πλευρό του συλλόγου επί δεκαετίες ως εξωδιοικητικός χρηματοδότης και στυλοβάτης της ΚΑΕ Άρης.

Στήριξε οικονομικά την ομάδα μπάσκετ του Άρη μακριά από τη δημοσιότητα, καλύπτοντας πάγιες και διακανονισμένες υποχρεώσεις, κυρίως όταν το τμήμα βρισκόταν σε πολύ δύσκολες περιόδους.

Πάντα η δράση του περνούσε κάτω από τα ραντάρ και ο ίδιος δεν ήθελε να γίνεται γνωστή η υπερπολύτιμη βοήθειά του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ Άρης:

«Σήμερα (18/11) συμπληρώνονται δύο χρόνια από τη μέρα που ο Θανάσης Πλιάκης έφυγε από τη ζωή.

Δεν έφυγε ποτέ, όμως, από κοντά μας. Ένας άνθρωπος στον οποίο το μπάσκετ και οι οικογένεια του Άρη χρωστούν ευγνωμοσύνη, αφού με την αθόρυβη, πλην κομβική συνεισφορά του, κράτησε όρθια την ομάδα σε εποχές που δυσκολευόταν να σταθεί στα πόδια της.

Τέτοιοι άνθρωποι δε «φεύγουν» ποτέ. Θανάση Πλιάκη, για ακόμα μία φορά, σε ευχαριστούμε για όλα!».