Στην κλήρωση συμμετείχαν (για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση) οι 12 ομάδες της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών, μαζί με τις 4 που προκρίθηκαν από τη 2η φάση.
Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα πραγματοποιηθούν στις 9 και στις 16 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση.
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α/α
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ΖΕΥΓΑΡΙΑ
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1.
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ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
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2.
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ
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ΑΕΚ
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3.
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ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
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4.
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ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ
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ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΟ
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5.
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ΆΡΗΣ ΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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ΟΦΗ
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6.
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ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
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ΡΕΑ ΑΟ
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7.
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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8.
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ΜΑΡΚΟ
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ΠΑΟΚ