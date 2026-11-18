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Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της 3ης φάσης του Κυπέλλου Γυναικών στα γραφεία της ΕΠΟ, με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να έχουν... εύκολο έργο.

Στην κλήρωση συμμετείχαν (για πρώτη φορά στη φετινή διοργάνωση) οι 12 ομάδες της Α΄ Κατηγορίας Γυναικών, μαζί με τις 4 που προκρίθηκαν από τη 2η φάση.

Οι αγώνες θα είναι μονοί και θα πραγματοποιηθούν στις 9 και στις 16 Δεκεμβρίου 2026. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα υπάρξει η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς παράταση.