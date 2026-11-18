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Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει τις «μαγικές» εμφανίσεις με τους Λος Άντζελες Λέικερς και… έπιασε τον Σακίλ Ο’Νιλ στις συνεχόμενες 30άρες. «Κυνηγάει» τους Κόμπε Μπράιαντ και Έλτζιν Μπέιλορ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έφτασαν τις εννέα συνεχόμενες νίκες, καθώς έκαναν την ανατροπή απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς και επικράτησαν στην παράταση με 118-114.

Ο Κουέντιν Γκράιμς μπορεί να ήταν ο MVP του αγώνα (47 πόντοι με 10/14 τρίποντα), αλλά και ο Λούκα Ντόντσιτς συνέχισε τα… όργια. Ο «Luka Magic» ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Έτσι, πέτυχε 30+ πόντους σε ένα παιχνίδι για 11η συνεχόμενη φορά και «έπιασε» τον Σακίλ Ο’Νιλ στην σχετική λίστα. Μπροστά του έχει τον Τζέρι Ουέστ με 12, ενώ ο Ντόντσιτς είχε καταφέρει πέρσι να το κάνει σε 13 σερί ματς.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Έλτζιν Μπέιλορ με 14 ματς, στην δεύτερη ο Κόμπε Μπράιαντ με 16 και στην κορυφή ξανά ο Μπέιλορ με 18 συνεχόμενες αναμετρήσεις με 30+ πόντους.

Αναλυτικά η σχετική λίστα:

1) Έλτζιν Μπέιλορ - 18 αγώνες - Σεζόν 1961-62 και 196-63

2) Κόμπε Μπράιαντ - 16 αγώνες - Σεζόν 2002-03

3) Έλτζιν Μπέιλορ - 14 αγώνες - Σεζόν 1962-1963

4) Λούκα Ντόνστιτς - 13 αγώνες - Σεζόν 2025-26

5) Τζέρι Ουέστ - 12 αγώνες - Σεζόν 1961-62

6) Σακίλ Ο’Νιλ - 11 αγώνες - Σεζόν 2000-01

6) Λούκα Ντόνστιτς - 11 αγώνες - Σεζόν 2026-27