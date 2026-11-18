Οι Λος Άντζελες Λέικερς έφτασαν τις εννέα συνεχόμενες νίκες, καθώς έκαναν την ανατροπή απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς και επικράτησαν στην παράταση με 118-114.
Ο Κουέντιν Γκράιμς μπορεί να ήταν ο MVP του αγώνα (47 πόντοι με 10/14 τρίποντα), αλλά και ο Λούκα Ντόντσιτς συνέχισε τα… όργια. Ο «Luka Magic» ολοκλήρωσε το ματς με 36 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Έτσι, πέτυχε 30+ πόντους σε ένα παιχνίδι για 11η συνεχόμενη φορά και «έπιασε» τον Σακίλ Ο’Νιλ στην σχετική λίστα. Μπροστά του έχει τον Τζέρι Ουέστ με 12, ενώ ο Ντόντσιτς είχε καταφέρει πέρσι να το κάνει σε 13 σερί ματς.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Έλτζιν Μπέιλορ με 14 ματς, στην δεύτερη ο Κόμπε Μπράιαντ με 16 και στην κορυφή ξανά ο Μπέιλορ με 18 συνεχόμενες αναμετρήσεις με 30+ πόντους.
Αναλυτικά η σχετική λίστα:
1) Έλτζιν Μπέιλορ - 18 αγώνες - Σεζόν 1961-62 και 196-63
2) Κόμπε Μπράιαντ - 16 αγώνες - Σεζόν 2002-03
3) Έλτζιν Μπέιλορ - 14 αγώνες - Σεζόν 1962-1963
4) Λούκα Ντόνστιτς - 13 αγώνες - Σεζόν 2025-26
5) Τζέρι Ουέστ - 12 αγώνες - Σεζόν 1961-62
6) Σακίλ Ο’Νιλ - 11 αγώνες - Σεζόν 2000-01
6) Λούκα Ντόνστιτς - 11 αγώνες - Σεζόν 2026-27