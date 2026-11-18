Χωρίς τον Στέφαν Γιόβιτς θα πορευτεί για τις επόμενες τουλάχιστον δέκα ημέρες ο Άρης.

Ο πολύπειρος Σέρβος γκαρντ αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον 1,5 εβδομάδα. Ως εκ τούτου θα απουσιάσει από τον αποψινό αγώνα κόντρα στη Λε Μαν (18/11, 20:00) για την 8η αγωνιστική του Eurocup, ενώ δεν θα είναι παρών και στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον ΠΑΟΚ το προσεχές Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιόβιτς είχε χάσει όλη την προετοιμασία της ομάδας λόγω του έρπη ζωστήρα που τον ταλαιπώρησε από τα τέλη Αυγούστου. Έως τώρα έχει παίξει σε 6 από τα 14 επίσημα ματς της ομάδας και πλέον μπαίνει ξανά στα «πιτς» λόγω του νέου προβλήματος που προέκυψε.

Μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (21/11) ακολουθεί διακοπή δύο εβδομάδων για τις εθνικές ομάδες και στις 5 Δεκεμβρίου είναι το επόμενο παιχνίδι με τον Βίκο. Εκεί, αναμένεται ο Γιόβιτς να είναι διαθέσιμος, ενώ τότε θα κριθεί και η επιστροφή του Χαραλαμπόπουλου.