Στο μεταγραφικό στόχαστρο συλλόγων της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον εκπρόσωπό του να επιβεβαιώνει πως έχουν ήδη υπάρξει προσεγγίσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο Ισπανός δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο επιστροφής στους πάγκους

Το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις λίστες αρκετών συλλόγων, με ομάδες από τη Σαουδική Αραβία να επιχειρούν να τον πείσουν να συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα.

Ο πολύπειρος τεχνικός παραμένει χωρίς ομάδα μετά την ολοκλήρωση της δεκαετούς παρουσίας του στη Μάντσεστερ Σίτι το 2026, χωρίς πάντως να δείχνει διάθεση να επισπεύσει τις αποφάσεις του για το επόμενο βήμα.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Αλ Ριγιάντια», ο εκπρόσωπός του, Ζοζέπ Μαρία Ορομπίτγκ, επιβεβαίωσε πως έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία μέσω διαμεσολαβητών, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει ποιες ομάδες βρίσκονται πίσω από το ενδιαφέρον.

«Έχουμε δεχθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία μέσω διαμεσολαβητών, αλλά ο Πεπ αρνείται κατηγορηματικά να εξετάσει οποιαδήποτε από αυτές αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο ατζέντης του Ισπανού προπονητή διευκρίνισε ότι οι ουσιαστικές συζητήσεις για το μέλλον του αναμένεται να ξεκινήσουν πριν από την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς ο ίδιος επιθυμεί να αξιοποιήσει το διάστημα της αποχής του από την προπονητική.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκουαρδιόλα βρέθηκε πρόσφατα στη «Coca-Cola Arena» του Ντουμπάι, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση της Ντουμπάι BC με την Αναντολού Εφές για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Υπενθυμίζεται ότι ο 55χρονος τεχνικός αποχώρησε από τη Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από δέκα χρόνια, ολοκληρώνοντας την πιο μακροχρόνια συνεργασία της προπονητικής του καριέρας. Στο διάστημα αυτό οδήγησε τους «πολίτες» στην κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων Premier League, καθώς και του πρώτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου.

Για την ώρα, πάντως, παρά το ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία, ο Γκουαρδιόλα δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να πάρει άμεσα αποφάσεις για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

