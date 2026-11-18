Σημαντική ενίσχυση για την Μπαρτσελόνα, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κίλιαν Χέις.

Η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε μία αρκετά σημαντική προσθήκη, καθώς έκανε δικό της τον Κίλιαν Χέις μέχρι το 2027. Ο 25χρονος γκαρντ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Ο Τσέβι Πουγιόλ, ο αθλητικός διευθυντής των «Μπλαουγκράνα», δήλωσε: «Είναι ένας παίκτης με πολύ ενδιαφέρουσες φυσικές ικανότητες, ο οποίος ταιριάζει στο σύνολο που έχουμε και σε αυτό που κάνουμε. Ήταν αποφασισμένος να κάνει αυτό το βήμα και να γυρίσει σελίδα».

Θυμίζουμε πως ο Χέις βρίσκεται στο ΝΒΑ από το 2020, έχοντας περάσει από Ντιτρόι Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς και Σακραμέντο Κινγκς. Την περασμένη σεζόν με τους «Βασιλιάδες» σε 23 ματς και 17,6 λεπτά στο παρκέ στην regular season είχε 5,5 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ.