Η Φενερμπαχτσέ ενημέρωσε πως τόσο ο Νικολό Μέλι όσο και ο Μπράξτον Κι πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου.

Ο πρώτος υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο λόγω ρήξης μηνίσκου, ενώ ο δεύτερος χειρουργήθηκε εξαιτίας ανοικτού κατάγματος στο τρίτο δάχτυλο του δεξιού χεριού.

Φυσικά, η τουρκική ομάδα ευχήθηκε περαστικά και ταχεία ανάρρωση και στους δύο αστέρες της.

Oyuncularımız Nicolo Melli ve Braxton Key’in sağlık durumları hakkında bilgilendirme Oyuncularımızdan Nicolo Melli, menisküs yırtığı nedeniyle sol dizinden artroskopik operasyon; Braxton Key ise sağ el 3. parmağındaki açık kırık nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiştir. Ameliyatları başarıyla tamamlanmış olan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.