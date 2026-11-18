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Τα γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης της 26ης Νοεμβρίου ενόψει EURO U21 γνωστοποίησε η UEFA, με την Εθνική Ελπίδων να τοποθετείται στο Pot 3.

Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική κλήρωση του EURO U21 2027, στο οποίο θα δώσει το παρών και η Γαλανόλευκη, μετά από 25 ολόκληρα χρόνια.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Σερβία στις 26 Νοεμβρίου, με την Εθνική Ελπίδων να τοποθετείται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με Πολωνία, Φινλανδία και Νορβηγία.

Αντίστοιχα, στο Pot1 βρίσκονται Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία και Πορτογαλία, ενώ στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Κροατία.

Ως εκ τούτου, στο 4ο γκρουπ, εκτός των δύο χωρών που φιλοξενούν το τουρνουά (Αλβανία-Σερβία), θα βρίσκονται Τσεχία και Βέλγιο.

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Ισπανία

Γερμανία

Αγγλία (κάτοχος του τίτλου)

Πορτογαλία

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Γαλλία

Ιταλία

Ολλανδία

Κροατία

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Πολωνία

Ελλάδα

Φινλανδία

Νορβηγία

4ο γκρουπ δυναμικότητας