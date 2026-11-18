Ο Δικέφαλος πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στο «Pavelló Nou Congost», ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τη Μανρέσα για το EuroCup. Αποστολή στην Ισπανία.

Την προετοιμασία του για την αποψινή (18/11) αναμέτρηση απέναντι στη Μανρέσα ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να πραγματοποιούν το πρωινό τους shootaround στο «Pavelló Nou Congost», εκεί όπου στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική του BKT EuroCup.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις τελευταίες αγωνιστικές προσαρμογές της στο γήπεδο της ισπανικής ομάδας, πριν από μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο ίδιο ρεκόρ (5-2) και να διεκδικούν μία σημαντική νίκη για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Μάρκους Φόστερ δεν ταξίδεψε με την αποστολή του ΠΑΟΚ στην Ισπανία, καθώς ταλαιπωρείται από το διάστρεμμα που υπέστη στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα και παραμένει στη Θεσσαλονίκη, ακολουθώντας πρόγραμμα θεραπείας.

Αντίθετα, κανονικά στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι βρίσκεται ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος ξεπέρασε την αδιαθεσία που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και επιστρέφει στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού. Εκτός παραμένει και ο Τζέντι Όσμαν.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 ώρα Ελλάδας (20:30 τοπική), με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4. Euroleague Basketball Media Centre +2.