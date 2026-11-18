Ο τραυματισμός του Γκουστάβο Πουέρτα στο φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στη χώρα του όσο και στον Ολυμπιακό. Λίγο πριν ο διεθνής μέσος πάρει το αεροπλάνο για την Ελλάδα, οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι δεν έχει πάθει ζημιά στον χιαστό ή στους συνδέσμους, αλλά υπέστη ένα βαρύ διάστρεμμα.
Μάλιστα, η απουσία του από τη δράση υπολογίζεται σε 45-60 μέρες, δηλαδή θα είναι διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εορτών. Φυσικά, μόλις επιστρέψει ο Πουέρτα στην Ελλάδα, θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού και θα σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα για τον τραυματισμό του.
🚨🇨🇴 Gustavo Puerta no sufrió rotura ligamentaria, muestran los primeros exámenes. El jugador presenta un esguince cuya cicatrización natural puede tardar -inicialmente-entre 45 y 60 días. Debería estar de vuelta para principios del próximo año. https://t.co/mfOBNopdwR— Julián Capera (@JulianCaperaB) November 18, 2026