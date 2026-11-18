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Ο Γιάννης Γιαννιώτας δεν συμμετείχε στο σημερινό πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων καθώς ταλαιπωρείται από ίωση

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε νευρομυϊκή ενεργοποίηση και ακολούθησε παιχνίδι επιθετικής και αμυντικής μετάβασης με υπεραριθμία σε φάση κατοχής.

Το κύριο μέρος της προπόνησης περιλάμβανε αμυντική τακτική απέναντι σε οργανωμένη επίθεση και επιθετική μετάβαση, καθώς και επιθετική τακτική και γρήγορη αντίδραση κατά τη φάση απώλειας της μπάλας (repressing).

Ολοκληρώθηκε με τελικό παιχνίδι με βασικό ζητούμενο την εφαρμογή και την αφομοίωση όλων των παραπάνω στοιχείων σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Ο Φρέντρικ Γένσεν, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φιλανδίας, έκανε ατομικό (αύριο θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα).

Ο Γιάννης Γιαννιώτας, από την πλευρά του, δεν συμμετείχε στο σημερινό πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση (ο Ούρος Ράτσιτς συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση) ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (23/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League».