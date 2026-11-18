Ο Ίοαν Γιάκοβλεφ έχει κάνει καταγγελία στη FIFA κατά του Πανιωνίου, ο οποίος δεν τον είχε δηλώσει και δεν πλήρωσε τους φόρους του συμβολαίου του.

Την απίστευτη περιπέτειά του στην Ελλάδα και τον Πανιώνιο περιγράφει σε ιστοσελίδα της Εσθονίας ο Ίοαν Γιάκοβλεφ, ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Ο Εσθονός εξτρέμ κατέληξε να κάνει καταγγελία στη FIFA, αλλά και για φορολογική απάτη σε βάρος του δημοσίου.

Πριν από 242 ημέρες, στις 21 Μαρτίου, ο Γιάκολεφ ολοκλήρωσε τη δεύτερη σεζόν του στη Super League 2, όταν ο Πανιώνιος νίκησε τον Ολυμπιακό Πειραιώς με 3-0 στον τελευταίο γύρο και τερμάτισε δεύτερος στον Β' Όμιλο. Στα τέλη Μαρτίου, ο Γιάκολεφ και η εθνική ομάδα της Εσθονίας επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Ρουάντα, όταν μια ομάδα της ελληνικής Super League ενδιαφερόταν γα την απόκτησή του .

Ωστόσο, ο Γιάκολεφ αποφάσισε τότε να συνεχίσει στον Πανιώνιο. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει βρεθεί ούτε μία φορά στο γήπεδο αυτή τη σεζόν. Ο Γιάκολεφ, ο οποίος έχει παίξει 34 παιχνίδια για τον Πανιώνιο και έχει πετύχει 2 γκολ, δήλωσε στο Soccernet.ee ότι πολλοί τον έχουν ρωτήσει τι συμβαίνει, πού εξαφανίστηκε ο εξτρέμ, ο οποίος εκπροσώπησε την εθνική ομάδα τα τελευταία τρία.χρόνια.

Και ο Εσθονός εξιστόρησε τα όσα βιώνει στην Ελλάδα και τον Πανιώνιο. « Ο πρόεδρος μου είπε ότι είμαι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες και ότι περιμένουν πολλά από μένα τη νέα σεζόν. Ο σύλλογος με ήθελε πραγματικά, αν και είχα πολλές άλλες προσφορές. Για παράδειγμα, η ρουμανική Μποτοσάνι μου έστειλε ήδη ένα συμβόλαιο για να υπογράψω, μίλησα επίσης για αυτό με τον Ματίας Κάιντι, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε αυτή τη χώρα. Υπήρχε επίσης ενδιαφέρον, για παράδειγμα, από την Ταϊλάνδη και πολλές άλλες ομάδες», τόνισε αρχικά ο Γιάκοβλεφ.

«Αλλά επειδή ο πρόεδρος είπε ότι ποντάρουν πολλά σε μένα και οι οπαδοί του Πανιωνίου με αγαπούν τόσο πολύ, αποφάσισα να μείνω. Δώσαμε τα χέρια και πήγα σπίτι για να ξεκουραστώ. Τον Ιούνιο, ξεκίνησα το τουρνουά της Βαλτικής με την εθνική ομάδα. Ξαφνικά, αντί για τον πρόεδρο του συλλόγου, με κάλεσε ο αντιπρόεδρος και άρχισε να μιλάει για το ότι είμαι παίκτης της εθνικής ομάδας, αλλά επειδή η επερχόμενη σεζόν είναι πολύ σημαντική για τον Πανιώνιο, επενδύονται πολλά χρήματα και δεν υπάρχουν διαλείμματα αγώνων λόγω της εθνικής, δεν θέλουν να εκπροσωπήσω την Εσθονία», αποκάλυψε.

Σύμφωνα με τον διεθνή Εσθονό, όλοι στον Πανιώνιο γνωρίζουν πόσο σημαντικό ήταν για τον Γιάκοβλεφ να κερδίσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του και πόσο σημαντικό είναι να παίζει για την Εσθονία. «Όλα αυτά προέκυψαν όταν υπέγραψα το συμβόλαιο μαζί τους. Είπα συγκεκριμένα τότε ότι αν δεν μπορώ να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα της Εσθονίας, δεν θα υπογράψω αυτό το συμβόλαιο. Για μένα, το να παίζω για την Εσθονία είναι τιμή», σημείωσε.

Ο Γιάκοβλεφ ξεκαθάρισε στον αντιπρόεδρο ότι δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει την εθνική ομάδα. «Αυτό είναι σημαντικό για μένα ως Εσθονό και ως αθλητή. Δεν θέλω να παίξω όλη μου την καριέρα στην ελληνική Super League 2, αλλά η εθνική ομάδα είναι πάντα ένα καλό εφαλτήριο για να κάνω ένα βήμα μπροστά. Τότε ο αντιπρόεδρος μου είπε ότι κατάλαβε και ότι θα μπορούσα να πάω στην εθνική ομάδα, αλλά τότε θα έπρεπε να μειώσουν τον μισθό μου. Και να τον μειώσουν πολύ δραστικά - το 15% του συνολικού μισθού εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο ποσό. Απάντησα ότι δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό», πρόσθεσε/

«Αφιερώνω το 99,9% του χρόνου μου στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται στην καριέρα μου και με βοηθούν στην προπόνηση, την ανάρρωση και τη διατροφή», εξήγησε ο Γιάκοβλεφ. «Από τον Ιούνιο, είχα ακόμα ενάμιση χρόνο στο συμβόλαιό μου. Είπα στον αντιπρόεδρο ότι θα καταλάβαινα αν ήθελαν να μειώσουν τον μισθό μου μόνο αν ήμουν αντιεπαγγελματίας σε κάποιο σημείο, η στάση μου ήταν λανθασμένη ή δεν έδινα τον καλύτερό μου εαυτό στους αγώνες. Οι οπαδοί πάντα έλεγαν ότι παρά τις ήττες, είμαι πιθανώς ο μόνος παίκτης που καταρρέει επειδή μισώ να χάνω».

Σύμφωνα με τον Γιάκοβλεφ, ο σύλλογος ενήργησε αντιεπαγγελματικά. «Έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σύλλογο και έχω κερδίσει αυτόν τον μισθό με σκληρή δουλειά. Μετά από αυτόν τον διάλογο, το θέμα έμεινε στον αέρα. Δεν επικοινωνήσαμε περαιτέρω. Μετά το τουρνουά της Βαλτικής, συνέχισα να ξεκουράζομαι στην Εσθονία και κανείς δεν μου έγραψε ή δεν μου τηλεφώνησε».

Στις 6 Ιουλίου, ο Πανιώνιος ξεκίνησε την προετοιμασία για τη νέα σεζόν. «Όταν έφτασα, ένιωσα ότι όλα ήταν καλά, αλλά άλλαξαν αρκετά γρήγορα. Παρατήρησα περίεργα πράγματα κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Για παράδειγμα, δεν με συμπεριλάμβαναν σε κάθε άσκηση, αντικαθίσταντο και με άλλαζαν συνεχώς θέσεις. Υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, αν και ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα ήμουν ένας από τους βασικούς παίκτες τη νέα σεζόν», είπε ο Γιάκοβλεφ.

Κάποια στιγμή, κατευθύνθηκαν σε ένα προπονητικό κέντρο, όπου διεξήχθησαν αρκετοί φιλικοί αγώνες, όπου ο Γιάκοβλεφ έλαβε σταθερό χρόνο συμμετοχής και έδειξε τον εαυτό του από την καλύτερη πλευρά. Οι συμπαίκτες του είπαν επίσης στον Γιάκοβλεφ ότι τα πήγε πολύ καλά στο γήπεδο. «Ένιωθα ότι ήμουν σε καλή φόρμα, επειδή κατά τη διάρκεια των διακοπών ήμουν με την εθνική ομάδα και στη συνέχεια διατηρούσα τον εαυτό μου σε φόρμα ατομικά. Ήθελα να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα και έτοιμος για τη σεζόν», σημείωσε.

Στα τελευταία γιλικά παιχνίδια, ο Γιάκοβλεφ έλαβε χρόνο συμμετοχής αλλά η κατάσταση έγινε πολύ ασαφής. «Στα τέλη Ιουλίου, οι προπονήσεις μου άρχισαν να μειώνονται και από τις 8 Αυγούστου με έδιωξαν από το παιχνίδι. Πιθανότατα ήθελαν να με πιέσουν ώστε να αρχίσω να τους παρακαλάω και να συμφωνήσω με τους όρους τους - θα δεχόμουν μείωση μισθού ή δεν θα ταξίδευα στην εθνική ομάδα. Απλώς με χειραγώγησαν», τόνισε.

Ο Γιάκοβλεφ τηλεφώνησε στη συνέχεια στον πρόεδρο του συλλόγου για να του πει ότι δεν του άρεσε η κατάσταση: «Μου επετράπη να κάνω μόνο δέκα λεπτά διατάσεων κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά όταν ξεκίνησε το παιχνίδι ή οι ασκήσεις τακτικής, εγώ και μερικοί παίκτες μας διατάχθηκαν να γυμναστούμε ξεχωριστά με τον προπονητή φυσικής κατάστασης. Ρώτησα τον πρόεδρο τι συνέβαινε. Είπε ότι είτε συμφωνώ με τις απαιτήσεις τους είτε είμαι ελεύθερος. Αυτό ήταν ήδη τον Αύγουστο, όταν η μεταγραφική περίοδος έκλεισε σε πολλά μέρη».

Ο Γιάκοβλεφ στη συνέχεια έψαξε για μια ευκαιρία να πάει δανεικός. Ο Πανιώνιος απαίτησε από έναν άλλο σύλλογο να πληρώσει ολόκληρο τον μισθό του Εσθονού. Ο Γιάκοβλεφ προσφέρθηκε να το κάνει 50-50, αλλά αυτό δεν ταίριαζε στους Έλληνες. «Περίμεναν ότι τελικά θα με στραγγάλιζαν και θα έφευγα από κάπου δωρεάν. Δεν σχεδίαζα να το κάνω αυτό», είπε. Ομάδες από τη Σερβία και την Κύπρο ενδιαφέρθηκαν, αλλά δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για να καλύψουν ολόκληρο τον μισθό του Γιάκοβλεφ. Ο πρώην προπονητής της Λεβάντια, Ιβάν Στοΐκοβιτς, ο οποίος προπονούσε την Κρασάβα, τον ήθελε επίσης στην Κύπρο.

«Σκέφτηκα ότι θα άφηνα τον σύλλογο να γίνει λίγο λογικός και θα περνούσε. Αλλά δεν πέρασε. Ο χρόνος πέρασε, έφτασε ο Σεπτέμβριος και ξεκίνησε η σεζόν. Προπονήθηκα για τρεις εβδομάδες χωρίς την ομάδα και άρχισα να νευριάζω ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωνόταν. Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, δεν έπρεπε να με είχαν διώξει αμέσως από τις προπονήσεις της ομάδας, αλλά έπρεπε να μου επιτρέψουν να είμαι εκεί για τουλάχιστον μισή ώρα. Εν τω μεταξύ, με παρέπεμψαν σε ένα παράπλευρο γήπεδο ή στο γυμναστήριο, όπου μου είπαν ότι δεν είχα καμία δουλειά στο γήπεδο σήμερα. Όταν οι οπαδοί ήρθαν στο προπονητικό κέντρο στις αρχές Σεπτεμβρίου για να μας ευχηθούν καλή επιτυχία για τη σεζόν, μας κρύψανε εντελώς στο γυμναστήριο και μας είπαν να μην βγούμε στο γήπεδο».

Μιλώντας για χρήματα, ο Γιάκοβλεφ έφτασε στο σημείο όπου ο σύλλογος άρχισε να καθυστερεί τις πληρωμές του μισθού του. Επίσης, δεν του δόθηκε μίσθωση για αυτοκίνητο που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως. Ως εκ τούτου, ο Εσθονός στράφηκε σε έναν τοπικό δικηγόρο που εργάζεται επίσης για τη FIFA.

«Ο δικηγόρος είπε ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και πρέπει να απαντήσουμε με νόμιμα μέσα - να στείλουμε μια επίσημη επιστολή για να με επαναφέρουν στην ομάδα. Πάντα ήμουν παίκτης της εθνικής ομάδας μαζί τους και πρέπει να παραμείνω σε φόρμα για τους φθινοπωρινούς αγώνες της Εσθονίας. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, στείλαμε οκτώ επιστολές στους διευθυντές του συλλόγου. Το περιεχόμενο ήταν ότι θα επανενταχθώ στην ομάδα, ο μισθός μου θα καταβληθεί εγκαίρως και ότι θα έχω τις ίδιες συνθήκες προπόνησης με τους άλλους», εξήγησε ο Γιάκοβλεφ.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο δικηγόρος άρχισε να λέει στον Γιάκοβλεφ πώς ορισμένοι ελληνικοί σύλλογοι δεν πλήρωναν φόρους σε ξένους παίκτες και πρότεινε στον Εσθονό να διερευνήσει το θέμα στις φορολογικές αρχές. «Δεν είχα ιδέα τι συνέβαινε στο παρασκήνιο επειδή έπαιρνα τον μισθό μου και ήμουν ευχαριστημένος», είπε ο Γιάκοβλεφ.

«Σύμφωνα με τους κανόνες της FIFA, μπορώ να υποβάλω αίτηση έως και δύο χρόνια μετά τη λήξη του συμβολαίου μου, αλλά στην Ελλάδα η γραφειοκρατία είναι πολύ πιο αργή από ό,τι αλλού στην Ευρώπη, οπότε θα είχαν ξαφνικά παρατηρήσει τρία χρόνια αργότερα ότι οι φόροι μου δεν είχαν πληρωθεί, οπότε θα ήταν δικό μου πρόβλημα» συμπλήρωσε.

Ο Γιάκοβλεφ προσέλαβε έναν λογιστή για να ελέγξει αν οι φόροι του είχαν πληρωθεί ή όχι. Μια εβδομάδα αργότερα, έφτασε στο γραμματοκιβώτιο του Γιάκοβλεφ μια αναφορά, που ανέφερε ότι δεν ήταν εγγεγραμμένος για εργασία στην Ελλάδα, ότι δεν είχε ασφάλιση, πράγμα που σημαίνει ότι πήγαινε σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι με δική του ευθύνη. Επίσης δεν πληρώνονταν φόροι.

«Είμαι στην πραγματικότητα παράνομα στην Ελλάδα», σοκαρίστηκε ο Γιάκοβλεφ. «Αν έχουμε την πύλη eesti.ee, όπου μπορούν να προβληθούν όλα αυτά τα δεδομένα, τότε αυτός ο λογιστής έπρεπε να κάνει πολλή δουλειά για να βρει αυτές τις πληροφορίες».

«Όταν λάβαμε όλα τα έγγραφα, τα στείλαμε στον σύλλογο, ώστε να μπορώ να εγγραφώ τακτικά για εργασία. Στο συμβόλαιό μου αναφέρεται σαφώς ότι ο Πανιώνιος πρέπει να πληρώνει τους φόρους μου, πρέπει να έχω ασφάλιση που παρέχεται από αυτούς και ότι πρέπει να βρίσκομαι νόμιμα σε αυτή τη χώρα. Ένα μεγάλο ποσό έχει καταβληθεί για μένα τα τελευταία δύο χρόνια», δήλωσε ο Γιάκοβλεφ, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το ποσό για παν ενδεχόμενο.

«Ο σύλλογος απάντησε στις επιστολές μας, αλλά δεν έγραψαν τίποτα συγκεκριμένο. Δεν απειλήσαμε κανέναν, αλλά στείλαμε ευγενικές επιστολές ρωτώντας γιατί ο παίκτης της εθνικής ομάδας της Εσθονίας δεν είχε άδεια να προπονηθεί και γινόταν αντικείμενο διακρίσεων. Τελικά, αποφασίσαμε με έναν δικηγόρο, αφού η κατάσταση δεν άλλαξε, να λύσουμε το συμβόλαιο με τον σύλλογο. Εάν λύσεις μονομερώς τη συνεργασία, μένεις αμέσως ελεύθερος και πρέπει να αναφέρεις στη FIFA γιατί πήρες αυτήν την απόφαση. Η FIFA μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει πόση αποζημίωση πρέπει να καταβάλει ο σύλλογος στον παίκτη», περιέγραψε ο Γιάκοβλεφ.

Ο παίκτης και ο δικηγόρος του έστειλαν στον σύλλογο αίτημα για λύση του συμβολαίου και υπέβαλαν επιστολή με εξηγήσεις στη FIFA, μετά την οποία άνοιξε αγωγή στον διεθνή ποδοσφαιρικό οργανισμό. «Νομίζω ότι έχω αρκετά στοιχεία για να κερδίσω αυτή τη δίκη. Το γεγονός ότι δεν ήμουν εγγεγραμμένος εδώ ως υπάλληλος αποτελεί πολύ μεγάλη παράβαση, όχι μόνο όσον αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά και το γεγονός ότι ο σύλλογος προσπάθησε να εξαπατήσει τη χώρα του», αναρωτήθηκε ο Γιάκοβλεφ, ο οποίος απαιτεί πλήρη αποζημίωση για το υπόλοιπο μέρος του συμβολαίου και την ορθή πληρωμή των φόρων από τον σύλλογο.

Αυτή τη στιγμή, ο Γιάκοβλεφ προπονείται με μια ελληνική ομάδα της πέμπτης κατηγορίας για να διατηρηθεί σε φόρμα. Θα επιστρέψει στην Εσθονία στις αρχές Δεκεμβρίου και ανυπομονεί για μια πρόκληση. Ο γρήγορος παίκτης, ο οποίος έχει παίξει 14 παιχνίδια για την εθνική ομάδα της Εσθονίας και έχει σκοράρει 1 γκολ, είναι ανοιχτός σε νέες προτάσεις. Πάνω απ’ όλα, θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό, αλλά δεν αποκλείει την επιστροφή του στην Πρέμιερ Λιγκ. Αντίθετα, βλέπει το παιχνίδι στην Εσθονία ως μια ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί.

«Είμαι σε πολύ καλή φόρμα. Έχω έναν προσωπικό γυμναστή από τη Βραζιλία εδώ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε καθημερινά στο γήπεδο και στο γυμναστήριο. Με βοηθάει πολύ. Προπονεί επίσης προσωπικά τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η δουλειά συνεχίζεται, δεν σκοπεύω να σταματήσω», υποσχέθηκε ο Γιάκοβλεφ.

«Πάντα θέλω να παίζω ποδόσφαιρο. Νιώθω ότι έχω πολλή δύναμη. Είμαι σε μια ηλικία που έχω αρκετή εμπειρία για να μην σκέφτομαι υπερβολικά και να ανησυχώ. Αυτή τη στιγμή είναι το απόγειο της καριέρας μου, όπου βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα, ειδικά ψυχικά. Είμαι παραπάνω από πεπεισμένος ότι μπορώ να παίξω ξανά!»



