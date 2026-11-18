Διαβάσατε νωρίτερα την απόφαση της ΑΕΚ να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Στέλιο Κοζανίδη ο οποίος αποτελούσε μέχρι πρότινος προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Πλέον, το τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ανάκογλου ο οποίος φυσικά έχει γράψει τη δική του ιστορία φορώντας την φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Πως φτάσαμε όμως στο σκεπτικό της απόφασης για το τέλος της συνεργασίας με τον Στέλιο Κοζανίδη; Όπως προκύπτει, το κλίμα που είχε διαμορφωθεί στα αποδυτήρια και η εκτίμηση ότι, παρά το πολύ καλό και ποιοτικό ρόστερ, η ΑΕΚ δεν μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αποτέλεσαν τους βασικούς λόγους που οδήγησαν τη διοίκηση και προσωπικά τον Νίκο Παντερμαλή στην απόφαση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Στέλιο Κοζανίδη.

Παρά τη σαφή αγωνιστική βελτίωση το τελευταίο διάστημα και τις τρεις διαδοχικές νίκες, τα προηγούμενα αποτελέσματα με ΠΑΟΚ (ήττα) και Βόλο (ισοπαλία) είχαν δημιουργήσει έντονο προβληματισμό. Κυρίως, όμως, η συνολική εικόνα στα αποδυτήρια και η έλλειψη πίστης στη δυνατότητα διεκδίκησης του τίτλου.

Ο Νίκος Παντερμαλής επέλεξε να δώσει χρόνο (μετά την μεγάλη γκέλα με τον Βόλο) για μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτείται διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ρόστερ. Η απόφαση αυτή πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, λαμβάνεται με γνώμονα την ανάγκη να αλλάξει η κατάσταση εγκαίρως και να διατηρηθούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της ομάδας, που είναι η κατάκτηση τίτλων.

Ο Δημήτρης Ανάκογλου, έχοντας ψήφος εμπιστοσύνης από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ Νίκο Παντερμαλή, αναλαμβάνει πλέον το τιμόνι και θα κάνει ντεμπούτο ως πρώτος προπονητής στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό το οποίο όπως διαβάσατε νωρίτερα θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο.

