Την επιστροφή του Νίκο Παζ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» σχεδιάζει η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κόμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Deportes COPE», οι Μαδριλένοι έχουν αποφασίσει να κινηθούν για την επαναφορά του 22χρονου ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους ενόψει της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, αξιοποιώντας τον ειδικό όρο που έχουν διατηρήσει στη συμφωνία με την ιταλική ομάδα.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ρεάλ παραχώρησε το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη στην Κόμο, έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, φρόντισε να διατηρήσει το δικαίωμα επαναγοράς του, το οποίο έχει οριστεί στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Η συγκεκριμένη ρήτρα αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι «μερένχες», προκειμένου να φέρουν ξανά τον νεαρό άσο στην Ισπανία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρεάλ είχε επιδιώξει και νωρίτερα την επιστροφή του, όμως ο ίδιος ο Παζ προτίμησε να παραμείνει στην Ιταλία για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο, θέλοντας να συνεχίσει την εξέλιξή του υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Η επιλογή του αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς ο Αργεντινός έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή της Κόμο. Σε 89 συμμετοχές με την ιταλική ομάδα μετρά 25 γκολ και 25 ασίστ, έχοντας σημαντική συμβολή στην αγωνιστική της άνοδο και στην παρουσία της στο Champions League.

Μάλιστα, οι επιδόσεις του τη φετινή σεζόν είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές, καθώς έχει σημειώσει έξι γκολ και έχει μοιράσει οκτώ ασίστ σε 14 αναμετρήσεις σε Serie A και Champions League.

Ο Παζ είχε ενταχθεί στις ακαδημίες της Ρεάλ το 2016 και παρέμεινε στον σύλλογο μέχρι το 2024, όταν και μετακόμισε στην Ιταλία. Με την πρώτη ομάδα των Μαδριλένων κατέγραψε οκτώ επίσημες συμμετοχές, κατακτώντας τρεις τίτλους πριν από την αποχώρησή του.