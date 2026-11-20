Στη διαδικασία συμμετείχαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες των ομίλων της League A, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Πορτογαλία, καθώς και οι τέσσερις δεύτερες, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία.
Η κλήρωση ανέδειξε τέσσερις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με αρκετά μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να τίθενται αντιμέτωπα για μια θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.
Από τα ζευγάρια ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γαλλία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι αγώνες Νορβηγία – Αγγλία, Ολλανδία – Πορτογαλία και Βέλγιο – Γερμανία.
Η προημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε δύο αγώνες, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για το διάστημα 25-27 Μαρτίου 2027 και τις ρεβάνς από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου.
Η τελική φάση του Nations League θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027, με τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν να διεκδικούν το τρόπαιο.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
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Ισπανία – Γαλλία
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Νορβηγία – Αγγλία
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Ολλανδία – Πορτογαλία
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Βέλγιο – Γερμανία
Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης
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Πρώτοι αγώνες: 25-27 Μαρτίου 2027
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Ρεβάνς: 28-30 Μαρτίου 2027
Το πρόγραμμα του Final Four
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9 Ιουνίου 2027: Πρώτος ημιτελικός
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10 Ιουνίου 2027: Δεύτερος ημιτελικός
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13 Ιουνίου 2027: Μικρός τελικός
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13 Ιουνίου 2027: Μεγάλος τελικός