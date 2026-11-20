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Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (20/11) στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Nations League 2026/27, με τις οκτώ ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους.

Στη διαδικασία συμμετείχαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες των ομίλων της League A, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία και η Πορτογαλία, καθώς και οι τέσσερις δεύτερες, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία.

Η κλήρωση ανέδειξε τέσσερις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με αρκετά μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να τίθενται αντιμέτωπα για μια θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Από τα ζευγάρια ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γαλλία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι αγώνες Νορβηγία – Αγγλία, Ολλανδία – Πορτογαλία και Βέλγιο – Γερμανία.

Η προημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε δύο αγώνες, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για το διάστημα 25-27 Μαρτίου 2027 και τις ρεβάνς από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου.

Η τελική φάση του Nations League θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027, με τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν να διεκδικούν το τρόπαιο.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ισπανία – Γαλλία

Νορβηγία – Αγγλία

Ολλανδία – Πορτογαλία

Βέλγιο – Γερμανία

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης

Πρώτοι αγώνες: 25-27 Μαρτίου 2027

Ρεβάνς: 28-30 Μαρτίου 2027

Το πρόγραμμα του Final Four