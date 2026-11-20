Στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού τα έριξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλούμενος να απολογηθεί για τις ύβρεις σε φιλάθλους στο Ντουμπάι, τον Φεβρουάριο όταν ανέβηκε στην εξέδρα.

Την Πέμπτη (19/11), εκδικάστηκε από την ΕΦΙΠΗΔ η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για το επεισόδιο που είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τις ύβρεις σε γυναίκα φίλαθλο στο Ντουμπάι.

Η εκπομπή του SDNA, «Magic Euroleague» αποκάλυψε τα όσα ειπώθηκαν στην απολογία του Γιώργου Μπαρτζώκα στην ΕΦΙΠΗΔ, με την απολογητική γραμμή των δικηγόρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και τα λεγόμενα του προπονητή των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός έκανε την εμφάνισή του με δύο δικηγόρους, τον Χρήστο Μπαφέ και αυτοπροσώπως τον προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αρχικά, οι δικηγόροι του Ολυμπιακού επικεντρώθηκαν σε νομικά ζητήματα, τονίζοντας ότι ο προπονητής των Πειραιωτών «απάντησε σε προκλήσεις», ενώ ο νομικός της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Λάμπρος Αδάμος ανέφερε ότι «είναι υποκριτικό αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός».

Στο... κάδρο μπήκε και ο γιος του εκ των ιδιοκτητών του ΑΚΤΟΡ, Δημήτρη Μπάκου, αφού όπως ειπώθηκε στην υπερασπιστική γραμμή, έβρισε τον προπονητή του Ολυμπιακού, αναφέροντας ότι ο ΑΚΤΟΡ είναι χορηγός ονοματοδοσίας του Τριφυλλιού, κάτι που σημαίνει ότι ο γιος του Δημήτρη Μπάκου προέρχεται από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού!

Ο Παναθηναϊκός που παρέστη στην εκδίκαση υποστήριξε ότι είναι επαναλαμβανόμενα τα κρούσματα, κάνοντας αναφορά στην κίνηση αυνανισμού του Εβάν Φουρνιέ στο ΟΑΚΑ, τις μπουνιές του Ταϊρίκ Τζόουνς, το επεισόδιο του Φουρνιέ με οπαδό του Πανιωνίου, αλλά και τις συμπεριφορές του Γιώργου Μπαρτζώκα στα ματς με Ηρακλή και Άρη.

Στη συνέχεια ο GM του Ολυμπιακού, Χρήστος Μπαφές, ανέφερε: «Ήμουν μπροστά και πράγματι ήταν ο γιος του ιδιοκτήτη του ΑΚΤΟΡ», τονίζοντας ότι υπήρχε κάποιου είδους πρόθεση...

Όταν ήρθε η ώρα της απολογίας του Γιώργου Μπαρτζώκα η διαδικασία διήρκεσε περίπου 5-10 λεπτά, χωρίς ερωτήσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού αφού δεν επετράπη, παρά μόνο έγιναν ερωτήσεις από τα μέλη της επιτροπής της ΕΦΙΠΗΔ.

«Όλο αυτό ξεκινάει από τον Γιαννακόπουλο. Έχω στοχοποιηθεί, ελέγχει τα Μέσα. Είναι πρωτοφανές ότι ένας ιδιοκτήτης τα βάζει με έναν υπάλληλο. Αντιμετωπίζω κοινωνικό πρόβλημα, γιατί με βρίζουν παντού όπου πηγαίνω. Περνάνε από το σπίτι μου και με βρίζουν. Το Ντουμπάι είναι εκκλησία κι εκεί πάλι με έβριζαν οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Εδώ ήταν προσωπικό κι όχι 18-20.000 να με βρίζουν εν χορώ. Και στο ΟΑΚΑ 200 άτομα στα court. Γνωστός οπαδός χτυπούσε τη φυσούνα. Όπου με βρίσκουν Παναθηναϊκοί με βρίζουν συνέχεια», ανέφερε μεταξύ άλλων στην απολογία του ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Σε ερώτηση μέλους της επιτροπής αν θεωρεί ότι παραβίασε το φίλαθλο πνεύμα, διαβάζοντας τον κανονισμό που αναφέρει ότι απαγορεύεται ένας προπονητής ή ένας παίκτης να βρίσει έναν φίλαθλο ή αντίπαλο.

Η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ήταν: «Όχι δεν το παραβιάζω το φίλαθλο πνεύμα. Ρωτήστε όλα τα μέλη του Παναθηναϊκού. Με τη στάση μου προάγω το φίλαθλο πνεύμα. Είπα άντε γ@μ#σου αλλά δεν την είπα την κυρία, πο*τ@ν@. Προσπαθούν να χάσω τη δουλειά μου. Κάποια στιγμή θα φύγω».