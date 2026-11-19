Η Μπάγερν Μονάχου σκόρπισε την Μπασκόνια στην έδρα της (100-81) και ρέφαρε την ήττα της στο Κάουνας, στέλνοντας παράλληλα την αντίπαλό της στα βαθμολογικά τάρταρα.

Πολλά τα νεύρα στην Μπασκόνια (1-12), η οποία πήγε να «τινάξει στον αέρα» το ματς με σύρραξη στο τέλος. Με κορυφαίους τους Ουάσινγκτον (23π., 7 ριμπ.) και Μπόσαμπ (14π., 7 ριμπ.) η Μπάγερν (4-9) έριξε «κατοστάρα» στους Ισπανούς, οι οποίοι κάνουν all time worst πορεία στην φετινή EuroLeague. Οι φιλοξενούμενοι είχαν ευχάριστη έκπληξη τον Καμένιας στην θέση 5 (16π., 13 ριμπ.), αλλά το 1-12 στην μοντέρνα μορφή της διοργάνωσης δεν έχει ξαναγίνει...

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Τίμαν να ανοίγει το σκορ για την Μπάγερν (4-2), αλλά ο Λόσον απάντησε (6-7). Ο Βόιτμαν έβαλε τρίποντο για το 9-7 και οι φιλοξενούμενοι γρήγορα ισοφάρισαν (9-9). Ο Γιοκουμπάιτις μπήκε και αυτός στο ματς (11-9), όπως και ο Καμένιας (11-11). Ο πιο «ζεστός» παίκτης του αγώνα στις αρχες ήταν ο Τίμαν (16-13), που ήρθε με... φόρα από το Κάουνας και έφτασε τους 9. Με τρίποντο και φάουλ ο Κρις Ντουάρτε έφερε κοντά την Μπασκόνια (18-17) και ο Σίμονς την έβαλε μπροστά (18-20). Ο Μπόσαμπ έγραψε το 23-22, καθώς η Μπασκόνια έμενε κοντά στις αρχές (27-24). Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 29-24 για την ελαφρώς καλύτερη Μπάγερν.

Ο Καμένιας έκανε το 29-28 και ο Ουάσινγκτον σκόραρε τους πρώτους του πόντους για το 31-28. Με τον Ουάσινγκτον να έχει μπει για τα καλά στο ματς η Μπάγερν είχε το προβάδισμα (39-34), και όταν πια ο Λούσιτς έκανε το 42-34 ο Περάσοβιτς κάλεσε τάιμ άουτ. Η Μπάγερν πήγε σε διψήφια διαφορά (47-36) και φάνηκε ότι ελέγχει την υπόθεση νίκη, την στιγμή που ο Τίμαν συνέχιζε το βιολί του (49-36). Ο Τζέσαπ έβαλε το δεύτερό του τρίποντο για το 52-36 αλλά η Μπασκόνια μείωσε προς... τιμήν της (52-41). Με buzzer beater του Ουάσινγκτον η Μπάγερν απέδειξε ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα θέμα στο ματς (55-41).

Ο Στιούαρτ μείωσε (55-45) και ο Κούρουκς ανάγκασε την Μπάγερν να πάρει τάιμ άουτ (55-47). Ο Βόιτμαν σκόραρε δύο τρίποντα (61-49) και ξεκόλλησε για τα καλά την Μπάγερν, η οποία είχε «κρύο» τον Ομπστ. Ο Στιούαρτ έφτασε τους 13 (64-55) και ο Τζέσαπ κράτησε μπροστά τους καλύτερους Γερμανούς (70-61). Ο κορυφαίος Ουάσινγκτον έβαλε νέο τρίποντο (73-61) για την Μπάγερν που δεν είχε πρόβλημα να ξεφεύγει, κι ας μην «έκλεινε» το ματς ήδη από την τρίτη περίοδο. Ο Καμένιας έκανε μόνος του το 73-65 αλλά ο ασταμάτητος Ουάσινγκτον ήταν εκεί για το 76-65 της τρίτης περιόδου.

Ο Σίμονς έκανε το 76-67 μειώνοντας, αλλά ο Ουάσινγκτον ηγήθηκε ξανά (79-68). Ο Ομπστ επιτέλους σκόραρε (82-68) και ξεκίνησε να... κουνάει μαντήλι στην Μπασκόνια, η οποία το μόνο που διεκδικούσε τότε ήταν μία... αξιοπρεπή διαφορά (84-76). Ο Μπόσαμπ έβαλε μεγάλο σουτ για το 89-78 και ο Τίμαν για το 91-78, με τον Τζέσαπ να δίνει διαστάσεις θριάμβου στην νίκη των γηπεδούχων (94-78). Πάνω που λέγαμε ότι το ματς τελείωσε, απειλήθηκε σύρραξη με αντιαθλητικό φάουλ της Μπασκόνια, και αφού ηρέμησαν τα πνεύματα έγινε το τελικό 100-81.

Τα δεκάλεπτα 29-24, 55-41, 76-65, 100-81

Τα στατιστικά του ματς