Ο νέος διευθυντής των «ασπρόμαυρων» δεν έκρυψε τη χαρά του για την ένταξή του στην οικογένεια της Παρτιζάν, τονίζοντας πως προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη λειτουργία του συλλόγου και να ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Ντούλε Καραβέσοβιτς.
«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να λάβω τη στήριξη της διοίκησης και να γίνω μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας. Δεν έχω πολλά να δηλώσω αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι τώρα είναι η ώρα να μπω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο σύστημα, μαζί με τον Ντούλε Καραβέσοβιτς, και να δουλέψουμε από κοινού», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο Μπετσίροβιτς ευχαρίστησε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί εκτενέστερα για τη νέα σελίδα της καριέρας του στο μέλλον.
«Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα όταν περάσει λίγος καιρός», κατέληξε.
🗣️ Izjava novog direktora crno-belih, Sanija Bećirovića! Velika čast i zadovoljstvo je dobiti podršku uprave i postati član crno-bele porodice. Nemam mnogo toga da izjavim u ovom trenutku sem da je sada vreme da uz Duleta Karavesovića što pre uđem u sistem i da zajedno radimo. Zahvalan sam na podršci i poverenju, a možemo više pričati kada prođe malo vremena. #KKPartizan— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 19, 2026