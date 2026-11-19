Ο Σάνι Μπετσίροβιτς είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής της Παρτίζαν, με τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού να εκφράζει την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που έλαβε από τη διοίκηση του σερβικού συλλόγου.

Ο νέος διευθυντής των «ασπρόμαυρων» δεν έκρυψε τη χαρά του για την ένταξή του στην οικογένεια της Παρτιζάν, τονίζοντας πως προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη λειτουργία του συλλόγου και να ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Ντούλε Καραβέσοβιτς.

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να λάβω τη στήριξη της διοίκησης και να γίνω μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας. Δεν έχω πολλά να δηλώσω αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι τώρα είναι η ώρα να μπω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο σύστημα, μαζί με τον Ντούλε Καραβέσοβιτς, και να δουλέψουμε από κοινού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μπετσίροβιτς ευχαρίστησε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί εκτενέστερα για τη νέα σελίδα της καριέρας του στο μέλλον.

«Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα όταν περάσει λίγος καιρός», κατέληξε.