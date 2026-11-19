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Μεγάλη νίκη για τη Μοζαμβίκη, ήττα για την Αργεντινή - Όλα όσα έγιναν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ Κ17, τι ακολουθεί και όλες οι βαθμολογίες

Η πρώτη ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (19/11), με αρκετές εκπλήξεις, καθώς Δανία και Αργεντινή ηττήθηκαν από Μοζαμβίκη και Αυστραλία αντίστοιχα.

Στον 1ο όμιλο, η Ελλάδα μπήκε με το δεξί, επικρατώντας της Αιγύπτου με 2-1, ενώ το Κατάρ επιβλήθηκε του Παναμά με 2-0 και βρέθηκε στην κορυφή λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Στον 2ο όμιλο, η Νότια Κορέα πραγματοποίησε δυναμικό ξεκίνημα, επικρατώντας με 3-0 της Ουγκάντας, την ώρα που ο Ισημερινός πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Νέα Καληδονία με 1-0.

Η μεγαλύτερη έκπληξη σημειώθηκε στον 3ο όμιλο, όπου η Μοζαμβίκη συνέτριψε με 4-0 τη Δανία.. Παράλληλα, η Αυστραλία πέτυχε σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στην Αργεντινή.

Τέλος, στον 4ο όμιλο, η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Αϊτή, επικρατώντας με 3-1, ενώ η Ουρουγουάη λύγισε τη Σαουδική Αραβία με 3-2 σε μία αναμέτρηση με πέντε γκολ.

Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή (20/11), με τη σκυτάλη να περνά στους ομίλους 5-8 και οκτώ ακόμη αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της Ισπανίας απέναντι στην Κίνα, η αναμέτρηση της Ιταλίας με την Τζαμάικα, αλλά και το παιχνίδι της Σενεγάλης με την Κροατία.

Αποτελέσματα και βαθμολογίες (1η αγωνιστική)

1ος όμιλος

Κατάρ – Παναμάς 2-0 | Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Κατάρ 2-0 3 2 Ελλάδα 2-1 3 3 Αίγυπτος 1-2 0 4 Παναμάς 0-2 0

2ος όμιλος

Νέα Καληδονία – Ισημερινός 0-1 | Νότια Κορέα – Ουγκάντα 3-0

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Νότια Κορέα 3-0 3 2 Ισημερινός 1-0 3 3 Νέα Καληδονία 0-1 0 4 Ουγκάντα 0-3 0

3ος όμιλος

Μοζαμβίκη – Δανία 4-0 | Αργεντινή – Αυστραλία 0-2

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Μοζαμβίκη 4-0 3 2 Αυστραλία 2-0 3 3 Αργεντινή 0-2 0 4 Δανία 0-4 0

4ος όμιλος

Γαλλία – Αϊτή 3-1 | Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 2-3

Θ. Ομάδα Γκολ Βαθ. 1 Γαλλία 3-1 3 2 Ουρουγουάη 3-2 3 3 Σαουδική Αραβία 2-3 0 4 Αϊτή 1-3 0

Πρόγραμμα Παρασκευής 20/11 – Όμιλοι 5-8