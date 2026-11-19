Η πρώτη ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (19/11), με αρκετές εκπλήξεις, καθώς Δανία και Αργεντινή ηττήθηκαν από Μοζαμβίκη και Αυστραλία αντίστοιχα.
Στον 1ο όμιλο, η Ελλάδα μπήκε με το δεξί, επικρατώντας της Αιγύπτου με 2-1, ενώ το Κατάρ επιβλήθηκε του Παναμά με 2-0 και βρέθηκε στην κορυφή λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.
Στον 2ο όμιλο, η Νότια Κορέα πραγματοποίησε δυναμικό ξεκίνημα, επικρατώντας με 3-0 της Ουγκάντας, την ώρα που ο Ισημερινός πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Νέα Καληδονία με 1-0.
Η μεγαλύτερη έκπληξη σημειώθηκε στον 3ο όμιλο, όπου η Μοζαμβίκη συνέτριψε με 4-0 τη Δανία.. Παράλληλα, η Αυστραλία πέτυχε σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στην Αργεντινή.
Τέλος, στον 4ο όμιλο, η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Αϊτή, επικρατώντας με 3-1, ενώ η Ουρουγουάη λύγισε τη Σαουδική Αραβία με 3-2 σε μία αναμέτρηση με πέντε γκολ.
Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή (20/11), με τη σκυτάλη να περνά στους ομίλους 5-8 και οκτώ ακόμη αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της Ισπανίας απέναντι στην Κίνα, η αναμέτρηση της Ιταλίας με την Τζαμάικα, αλλά και το παιχνίδι της Σενεγάλης με την Κροατία.
Αποτελέσματα και βαθμολογίες (1η αγωνιστική)
1ος όμιλος
Κατάρ – Παναμάς 2-0 | Αίγυπτος – Ελλάδα 1-2
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Κατάρ
|
2-0
|
3
|
2
|
Ελλάδα
|
2-1
|
3
|
3
|
Αίγυπτος
|
1-2
|
0
|
4
|
Παναμάς
|
0-2
|
0
2ος όμιλος
Νέα Καληδονία – Ισημερινός 0-1 | Νότια Κορέα – Ουγκάντα 3-0
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Νότια Κορέα
|
3-0
|
3
|
2
|
Ισημερινός
|
1-0
|
3
|
3
|
Νέα Καληδονία
|
0-1
|
0
|
4
|
Ουγκάντα
|
0-3
|
0
3ος όμιλος
Μοζαμβίκη – Δανία 4-0 | Αργεντινή – Αυστραλία 0-2
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Μοζαμβίκη
|
4-0
|
3
|
2
|
Αυστραλία
|
2-0
|
3
|
3
|
Αργεντινή
|
0-2
|
0
|
4
|
Δανία
|
0-4
|
0
4ος όμιλος
Γαλλία – Αϊτή 3-1 | Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 2-3
|
Θ.
|
Ομάδα
|
Γκολ
|
Βαθ.
|
1
|
Γαλλία
|
3-1
|
3
|
2
|
Ουρουγουάη
|
3-2
|
3
|
3
|
Σαουδική Αραβία
|
2-3
|
0
|
4
|
Αϊτή
|
1-3
|
0
Πρόγραμμα Παρασκευής 20/11 – Όμιλοι 5-8
|
Ώρα
|
Όμιλος
|
Αναμέτρηση
|
15:00
|
6ος
|
Κούβα – Τατζικιστάν
|
15:00
|
7ος
|
Βέλγιο – Βιετνάμ
|
15:30
|
7ος
|
Μάλι – Νέα Ζηλανδία
|
16:00
|
8ος
|
Ισπανία – Κίνα
|
17:00
|
5ος
|
Ιταλία – Τζαμάικα
|
17:30
|
6ος
|
Σενεγάλη – Κροατία
|
18:00
|
5ος
|
Ακτή Ελεφαντοστού – Ουζμπεκιστάν
|
18:00
|
8ος
|
Φίτζι – Μαρόκο