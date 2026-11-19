Ο Μαξ Έμπερλ τοποθετήθηκε για τις παλαιότερες δηλώσεις του Ούλι Χένες σχετικά με το αγωνιστικό μέλλον του Τζαμάλ Μουσιάλα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επιστροφή του 23χρονου μεσοεπιθετικού

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν Μονάχου κλήθηκε να σχολιάσει τους προβληματισμούς που είχε εκφράσει ο επίτιμος πρόεδρος των Βαυαρών για το κατά πόσο ο Μουσιάλα θα μπορέσει να επιστρέψει στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο, έπειτα από τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε.

Ο Έμπερλ αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες του Χένες είναι δικαιολογημένες, επισημαίνοντας πως ο τελευταίος ενδιαφέρεται διαρκώς για το μέλλον της Μπάγερν και επιθυμεί να τη διατηρήσει ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Γερμανό διεθνή, τονίζοντας ότι η εικόνα του στις προπονήσεις δημιουργεί αισιοδοξία για την αγωνιστική του επάνοδο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος στάθηκε στη νοοτροπία και την αποφασιστικότητα του ποδοσφαιριστή, υπογραμμίζοντας ότι οι απαντήσεις θα δοθούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει να αγωνιστεί από τις 18 Σεπτεμβρίου και την εντός έδρας νίκη της Μπάγερν με 7-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου. Στις 24 Σεπτεμβρίου υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό μηρό, κατά την προθέρμανση της Εθνικής Γερμανίας πριν από την αναμέτρηση με την Ολλανδία.

Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες απουσίας, ο Μουσιάλα βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του, με την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11) απέναντι στην Κολωνία να αποτελεί πιθανό σταθμό για την επανεμφάνισή του, εφόσον ολοκληρώσει χωρίς προβλήματα την τελευταία προπόνηση.