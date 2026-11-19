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Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της Δευτέρας απέναντι στον Αστέρα, στην Τρίπολη - Ίωση ο Γιαννιώτας, πρόγραμμα αποθεραπείας για τον Ράσιτς

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (23/11, 17:00).

Η προπόνηση της Πέμπτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή συναρμογή και rondo (game) υψηλής έντασης με άμεση μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα.

Ακολούθησε μπλοκ ταχυδύναμης και αναερόβιο ερέθισμα μεταβάσεων με αριθμητικές ανισορροπίες σε άμυνα και επίθεση με έμφαση στη διαχείριση της έντασης και τη λήψη αποφάσεων υπό υψηλή επιβάρυνση.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τακτικό παιχνίδι, όπου ζητήθηκε η διατήρηση κατάλληλης απόστασης των γραμμών -τόσο σε φάση επίθεσης όσο και σε φάση άμυνας- για τη διασφάλιση συμπαγούς δομής και αγωνιστικής ισορροπίας.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας, που ταλαιπωρείται από ίωση, παραμένει κλινήρης, ενώ για τον Ούρος Ράτσιτς τα δεδομένα δεν έχουν διαφοροποιηθεί (συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Παρασκευή (20/11), η προπόνηση της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις. "

