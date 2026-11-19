Σε κάθε παιχνίδι του Άρη ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς αποδεικνύει την κλάση και την ποιότητά του, καθοδηγώντας τους συμπαίκτες του, διαβάζοντας τις φάσεις και όπου χρειαστεί, εκτελεί.

Το βράδυ της Τετάρτης (18/11) πραγματοποίησε το πιο δημιουργικό του παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη στη νίκη επί της Λε Μαν (96-86), μοιράζοντας 13 ασίστ και σκοράροντας 11 πόντους για να φτάσει έτσι στο double-double σε 27 λεπτά συμμετοχής. Ο Σκοπιανός γκαρντ ήταν ξανά ουσιώδης, αποτελεσματικός και θεαματικός αποδεικνύοντας την ικανότητά του να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του σε κάθε ευκαιρία.

Μάλιστα, με την επίδοση των 13 ασίστ, εκ των οποίων τις 10 μέσα σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο, έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ τόσο στο EuroCup όσο και στη EuroLeague, ξεπερνώντας τις 11 τελικές πάσες που είχε καταγράψει το 2021 απέναντι στον Προμηθέα (με τη Βαλένθια).

A monster block. A fast-break bucket. The @ARISBCgr crowd goes WILD! 🤯🟡⚫️ #RoadToGreatness https://t.co/qbSFYMsdSo — BKT EuroCup (@EuroCup) November 18, 2026

Η αλτρουιστική του προσέγγιση ξεχώρισε από το ξεκίνημα του αγώνα, αφού στο πρώτο μέρος είχε δώσει τις 10 από τις συνολικά 17 ασίστ του Άρη. Το καθαρό του μυαλό και η ποιότητα στις αποφάσεις του έφεραν ουκ ολίγες φορές την επιβράβευση από τον Βασίλη Σπανούλη και το τεχνικό επιτελείο.

Ωστόσο, όταν χρειάστηκε να βγει μπροστά επιθετικά, το έκανε. Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου του ανήκε δικαιωματικά. Με τη Λε Μαν να μειώνει στον πόντο (67-66 στο 29’), ο Ντιμιτρίεβιτς διάβασε τις φάσεις, κέρδισε φάουλ και μέσα σε 1’20’’ μέτρησε 5/5 βολές, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο, στέλνοντας τη διαφορά στο 76-67. Και δεν σταμάτησε εκεί. Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ευστόχησε σε τρίποντο για το 79-69, δίνοντας στην ομάδα του την απαραίτητη ώθηση για τη νίκη.

«Προσπαθώ πάντα να βοηθάω. Τώρα η δουλειά μου ήταν να δημιουργώ» ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα ο «Νένο», ο οποίος έχει αποδείξει πως μπορεί και να ηγηθεί επιθετικά. Πρόκειται για έναν γκαρντ που προσαρμόζεται άψογα στις απαιτήσεις κάθε αγώνα, ικανό είτε να οργανώσει υποδειγματικά, όπως έκανε κόντρα στους Γάλλους, είτε να «εκτελέσει», όπως έπραξε πρόσφατα στη Λευκάδα, όπου οδήγησε τον Άρη στη νίκη με 25 πόντους και 6/6 τρίποντα.

Η συνέπειά του αποτυπώνεται και στους αριθμούς του τη φετινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο EuroCup, έπειτα από οκτώ παιχνίδια, μετράει 12,8 πόντους, 5,2 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στη Stoiximan GBL, σε έξι ματς μέχρι στιγμής, καταγράφει αντίστοιχα 13,3 πόντους με 56,5% στο τρίποντο, 5,8 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ.