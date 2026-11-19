Η Volkswagen ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των σπορ SUV, παρουσιάζοντας μια νέα πρόταση που συνδυάζει ισχυρό κινητήρα, τετρακίνηση και τεχνολογίες εμπνευσμένες από τους αγώνες.

Ο λόγος για το νέο T-Roc R, το οποίο έρχεται με 333 ίππους και δυνατότητες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα δεδομένα της κατηγορίας. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος δίλιτρος eTSI βενζινοκινητήρας, με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Η απόδοσή του φτάνει τους 333 ίππους και τα 420 Nm ροπής, με τη μέγιστη τιμή της τελευταίας να είναι διαθέσιμη ήδη από τις 1.900 σ.α.λ.

Το ηλεκτρικό σύστημα υποβοηθά τον κινητήρα στις χαμηλές στροφές, βελτιώνοντας την απόκρισή του, ενώ η χρήση υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας συμβάλλει στον περιορισμό της καθυστέρησης του turbo. Παράλληλα, ο κινητήρας λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller και καλύπτει τις προδιαγραφές εκπομπών Euro 7.

Τετρακίνηση με κατανομή ροπής και σπορ ανάρτηση

Η ισχύς περνά στους τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου DSG διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, σε συνδυασμό με σύστημα τετρακίνησης που διαθέτει κατανομέα ροπής στον πίσω άξονα.

Έτσι, η κατανομή της κινητήριας δύναμης προσαρμόζεται διαρκώς στις συνθήκες, τόσο ανάμεσα στους δύο άξονες όσο και μεταξύ των πίσω τροχών, με στόχο την καλύτερη πρόσφυση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ισχύος.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση DCC, με ειδικές σπορ ρυθμίσεις, καθώς και σύστημα διεύθυνσης με προοδευτικά μεταβαλλόμενο λόγο μετάδοσης. Επιπλέον, η Volkswagen έχει επιλέξει σκληρότερα σινεμπλόκ και μεγαλύτερης διαμέτρου αντιστρεπτικές ράβδους, ενισχύοντας τον δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το σύστημα πέδησης διαθέτει δίσκους διαμέτρου 457 χιλιοστών και μπλε δαγκάνες, ενώ οι στάνταρ τροχοί είναι 19 ιντσών. Προαιρετικά διατίθενται και ζάντες 20 ιντσών.

Λειτουργία Drift και επιδόσεις που εντυπωσιάζουν

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του επτά διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα Special και Drift. Το πρώτο ενσωματώνει ρυθμίσεις που εξελίχθηκαν με σημείο αναφοράς τη θρυλική πίστα του Nürburgring, ενώ το δεύτερο επιτρέπει στο αυτοκίνητο να παρουσιάζει πιο έντονη υπερστροφική συμπεριφορά.

Με τη βοήθεια του launch control, το νέο T-Roc R χρειάζεται μόλις 5 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα. Την εικόνα ολοκληρώνει το σύστημα εξάτμισης της Akrapovic, με τέσσερις απολήξεις στο πίσω μέρος, που υπογραμμίζουν τον χαρακτήρα της ισχυρότερης έκδοσης του γερμανικού SUV.