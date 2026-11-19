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Με αποκλεισμό οκτώ ετών από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα τιμωρήθηκε ποδοσφαιριστής στο Εκουαδόρ, μετά από σοβαρό περιστατικό βίας σε αγώνα της τρίτης κατηγορίας, όταν πέταξε πέτρα και τραυμάτισε στο πρόσωπο βοηθό διαιτητή

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση βίας απασχολεί το ποδόσφαιρο του Εκουαδόρ, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να επιβάλλει πολυετή αποκλεισμό στον Τζον Περλάσα για επίθεση σε μέλος της διαιτητικής ομάδας κατά τη διάρκεια επίσημης αναμέτρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, στο παιχνίδι της τρίτης κατηγορίας ανάμεσα στη Σιουδάδ ντε Γιαντσάσα και τη Ρίο Αγουαρίκο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Συγκεκριμένα, στο 96ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Περλάσα σηκώθηκε από τον πάγκο και εκτόξευσε μια πέτρα προς τον βοηθό διαιτητή, Λένιν Τζιοβάνι Οχέδα Νούνιες, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον άτυχο βοηθό να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το πρόσωπό του, ενώ αμέσως έσπευσε κοντά του το ιατρικό προσωπικό για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε στην οριστική διακοπή του αγώνα, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την ομοσπονδία του Εκουαδόρ, ο Νούνιες υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, τα οποία κατέστησαν απαραίτητη τη χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, ο χρόνος αποκατάστασής του υπολογίστηκε σε περίπου 60 ημέρες.

🚨🚨 Jhon Perlaza 🇪🇨 a écopé DE 8 ANS DE SUSPENSION pour avoir lancé une pierre au visage d’un arbitre assistant en Équateur!!! 😱😱🟥 (@BBCSport) https://t.co/xrnYArQbLw — BeFootball (@_BeFootball) November 19, 2026

Αποκλεισμός μέχρι το 2034 και οικονομικές κυρώσεις

Η πειθαρχική επιτροπή εξέτασε την υπόθεση και αποφάσισε την επιβολή αποκλεισμού οκτώ ετών στον Περλάσα, απαγορεύοντάς του τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική δραστηριότητα μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2034.

Παράλληλα, η ομοσπονδία του Εκουαδόρ αναμένεται να απευθυνθεί στη FIFA, ζητώντας η συγκεκριμένη ποινή να αποκτήσει παγκόσμια ισχύ, ώστε ο ποδοσφαιριστής να μην μπορεί να δραστηριοποιηθεί στο άθλημα ούτε εκτός συνόρων.

Οι κυρώσεις δεν περιορίστηκαν στον ίδιο, καθώς στη Σιουδάδ ντε Γιαντσάσα επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 δολαρίων, ενώ ο σύλλογος υποχρεώθηκε να αναλάβει και την κάλυψη των ιατρικών εξόδων του βοηθού διαιτητή, ύψους 4.369 δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα είχε ήδη προχωρήσει στην απομάκρυνση του Περλάσα μόλις τρεις ημέρες μετά το περιστατικό.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η διοίκηση είχε ζητήσει συγγνώμη από τους διαιτητές και τους φιλάθλους, καταδικάζοντας την επίθεση και ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.

Η υπόθεση ολοκληρώθηκε σε πειθαρχικό επίπεδο με μία από τις αυστηρότερες ποινές που έχουν επιβληθεί για περιστατικό βίας σε αγώνα της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ απομένει να φανεί αν η FIFA θα εγκρίνει την επέκταση του αποκλεισμού σε διεθνές επίπεδο.