Η Θύρα 13 συμπληρώνει σήμερα 60 χρόνια από την ίδρυσή της και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εύχεται χρόνια πολλά, σε όσους κρατούν την πράσινη σημαία ψηλά, στηρίζοντας τον σύλλογο.

Αναλυτικά:

𝟲𝟬 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗙 𝗚𝗔𝗧𝗘 𝟭𝟯 | 𝟭𝟵𝟲𝟲 - 𝟮𝟬𝟮𝟲 ☘️

60 χρόνια τώρα, μια αγάπη που δεν γνωρίζει όρια, μια πίστη που δεν λυγίζει και μια φωνή που δεν σταματά να βρίσκεται δίπλα στον Παναθηναϊκό, σε κάθε γήπεδο, στα πέταλα ολόκληρης της Γης!

Έξι δεκαετίες γεμάτες στιγμές, αγώνες και θυσίες. Μια σχέση ζωής που περνά από γενιά σε γενιά και παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Χρόνια πολλά στη Θύρα 13, σε όλους εκείνους που εδώ και 60 χρόνια γράφουν τη δική τους ιστορία στο πλευρό του Παναθηναϊκού και κρατούν πάντα δυνατά την πράσινη σημαία μας ψηλά. Στους αθεράπευτα ρομαντικούς.💚