Το Zeekr 9X εκφράζει το όραμα της μάρκας για τη σύγχρονη πολυτέλεια. Ως ναυαρχίδα της Zeekr, εγκαινιάζει την παρουσία της στην κατηγορία των μεγάλων SUV πολυτελείας, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με μια εμπειρία μετακίνησης που δίνει προτεραιότητα στην άνεση κάθε επιβάτη

Η έκδοση Ultra AWD για την ελληνική αγορά συνδυάζει την αίσθηση της ηλεκτρικής οδήγησης με την ευελιξία που προσφέρει ένας δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας για την επέκταση της αυτονομίας. Στο ευρύχωρο εσωτερικό, έξι θέσεις σε διάταξη 2+2+2 και πλούσιος εξοπλισμός για τους πίσω επιβάτες δημιουργούν έναν χώρο προσωπικής χαλάρωσης. Με αρχιτεκτονική 900 V και δυνατότητα ταχυφόρτισης, το 9X μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία άνεσης από τις καθημερινές διαδρομές στα μεγάλα ταξίδια.

Εξωτερική σχεδίαση

Η επιβλητική παρουσία του Zeekr 9X αντλεί την έμπνευσή του από τον κόσμο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. Ο επικεφαλής σχεδίασης της Zeekr, Stefan Sielaff, και η ομάδα του στο Γκέτεμποργκ μετέφεραν τις καθαρές γραμμές και τις δυναμικές αναλογίες των yachts σε ένα SUV με ξεχωριστή ταυτότητα. Στην πίσω κολόνα D, το σατινέ χρώμιο ενώνει οπτικά τη μακριά γραμμή της οροφής με το αμάξωμα, ενώ η φαρδιά, όρθια μάσκα με τις κατακόρυφες γρίλιες προσδίδει κύρος και χαρακτήρα. Οι γενναιόδωρες διαστάσεις ολοκληρώνουν την εικόνα: μήκος 5.239 χλστ., πλάτος 2.029 χλστ. χωρίς καθρέφτες —2.290 χλστ. με καθρέφτες— και μεταξόνιο 3.169 χλστ.

Το φως αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σχεδιαστικής του ταυτότητας. Οι ψηφιακοί προβολείς LED Intelligent Projection Headlights, με ανάλυση 1,3 εκατομμυρίων pixel, πλαισιώνουν τη μάσκα και υπογραμμίζουν το πλάτος του εμπρός μέρους. Οι παραμετροποιήσιμες φωτεινές ακολουθίες των εμπρός και πίσω φωτιστικών σωμάτων δημιουργούν μια χαρακτηριστική υπογραφή, που κάνει το 9X αναγνωρίσιμο ακόμη και όταν είναι σταθμευμένο.

Στην έκδοση Ultra AWD, η μάσκα σε σατινέ χρώμιο συνδυάζεται με ζάντες Galaxy 22 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθενται ζάντες Monoblock ίδιας διάστασης. Για μια πιο έντονη εμφάνιση, το προαιρετικό Black Pack, σε συνδυασμό με το χρώμα Onyx Black, προσθέτει γυαλιστερές μαύρες επιφάνειες στη μάσκα, στην πίσω κολόνα και σε επιλεγμένες εξωτερικές λεπτομέρειες.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια υπηρετεί και την καθημερινή άνεση. Οι εμπρός και πίσω πλαϊνές πόρτες ανοίγουν και κλείνουν ηλεκτρικά, με γωνία ανοίγματος σχεδόν 90°, προσφέροντας εύκολη επιβίβαση και αποβίβαση. Η διαιρούμενη ηλεκτρική πίσω πόρτα διευκολύνει την πρόσβαση στον χώρο αποσκευών, ενώ η πανοραμική ηλιοροφή με ανοιγόμενο εμπρός τμήμα ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας και τη φωτεινότητα της καμπίνας. Τα φιμέ πίσω κρύσταλλα προσφέρουν ιδιωτικότητα, ενώ τα σημεία στερέωσης για σχάρα οροφής προσθέτουν πρακτικότητα στα ταξίδια.

Εσωτερική σχεδίαση και χώροι

Το φυσικό ξύλο Nordic Wood και οι επενδύσεις από δέρμα Nappa με επιμέρους στοιχεία PVC, δίνουν στον γιλόξενο χώρο των επιβατών μία έντονη αίσθηση πολυτέλειας. Τα ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία της καμπίνας επιλέγονται με κριτήριο το βάθος των νερών του ξύλου και τη ζεστασιά του φινιρίσματος, ενώ κάθε επιμέρους κομμάτι γυαλίζεται στο χέρι για έως και είκοσι ώρες πριν εγκριθεί για την τοποθέτησή του.

Στην κεντρική κονσόλα βρίσκεται η κορυφαία σχεδιαστική λεπτομέρεια του εσωτερικού του Zeekr 9X: ένας περιστροφικός κρυστάλλινος επιλογέας, κομμένος με εξαιρετική ακρίβεια και με φινίρισμα αντίστοιχο με αυτό πολύτιμου κοσμήματος. Ο ρυθμιζόμενος ατμοσφαιρικός φωτισμός, με παλέτα 16,8 εκατομμυρίων αποχρώσεων, αναδεικνύει τις επιφάνειες και επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν την ατμόσφαιρα της καμπίνας. Στο ταμπλό, οι δύο οθόνες OLED 16 ιντσών εντάσσονται σε διάταξη δύο επιπέδων που διαχωρίζει τις πληροφορίες οδήγησης από τις ρυθμίσεις κλιματισμού.

Η διαμόρφωση 2+2+2 διαθέτει στη δεύτερη σειρά δύο ανεξάρτητα καθίσματα Co-Pilot με ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων, μνήμη και ηλεκτρικά στηρίγματα ποδιών. Στο δεξί κάθισμα, η λειτουργία ανάπαυσης επεκτείνει το στήριγμα ποδιών για ακόμα πιο χαλαρή θέση στο ταξίδι. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και μνήμη, ενώ και οι δύο πρώτες σειρές προσφέρουν θέρμανση, εξαερισμό και μασάζ.

Μεταξύ των καθισμάτων της δεύτερης σειράς βρίσκεται συρόμενο ψυγείο 8,6 λίτρων που ψύχει ή θερμαίνει, με ρύθμιση από −6 °C έως +50 °C. Οι πίσω επιβάτες του Zeekr 9X διαθέτουν επίσης τη δική τους αποσπώμενη οθόνη 6,3 ιντσών Flexible Magic Control, η οποία τους επιτρέπει να ελέγχουν άμεσα κάθε στοιχείο του προσωπικού τους περιβάλλοντος - από τον φωτισμό και τον κλιματισμό έως τις λειτουργίες 4D που συνδέονται με την ψυχαγωγία - εξασφαλίζοντας απόλυτη εξατομίκευση και άνεση.

Πάνω από τη διάταξη των καθισμάτων, σε στιλ «θεατρικής αίθουσας», βρίσκεται μια οθόνη 17 ιντσών 3K OLED, διακριτικά ενσωματωμένη στην οροφή από μικροΐνες σουέτ. Με ένα απλό άγγιγμα, η οθόνη ενεργοποιείται και αναπτύσσεται ομαλά, μετακινούμενη έως και 88 εκ. προς τα εμπρός ώστε να εξασφαλίζεται η ιδανική απόσταση θέασης και η μέγιστη άνεση. Τα ηλεκτρικά σκιάδια στα πίσω πλαϊνά παράθυρα επιτρέπουν στους επιβάτες να παρακολουθούν ταινίες με χαμηλότερο φωτισμό στην καμπίνα.

Η δεύτερη σειρά μετακινείται ηλεκτρικά για ευκολότερη πρόσβαση στις δύο πίσω θέσεις. Σημεία στερέωσης ISOFIX υπάρχουν στη δεύτερη και στην τρίτη σειρά, ενώ η πλάτη της τρίτης σειράς αναδιπλώνεται σε αναλογία 50:50 για ευελιξία στη διαμόρφωση θέσεων και αποσκευών. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 677 λίτρα με αναδιπλωμένη την τρίτη σειρά και τα 2.148 λίτρα με αναδιπλωμένες και τις δύο πίσω σειρές.

Κινητήριο σύστημα, μπαταρία, επιδόσεις και κατανάλωση

Το σύστημα Zeekr Super Hybrid Twin-Energy Electric Performance συνδυάζει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ανά άξονα, με τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων. Το Zeekr 9X είναι ένα ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης αυτονομίας (Extended Range EV - EREV). Ο βενζινοκινητήρας μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια για την επέκταση της αυτονομίας. Το σύστημα διαθέτει τετρακίνηση, μετάδοση μίας σταθερής σχέσης και ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση.

To 9X έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και κορυφαίες επιδόσεις σε σχεδόν κάθε οδηγικό περιβάλλον. Στην καρδιά αυτής της εμπειρίας βρίσκεται το προηγμένο σύστημα οδήγησης 3+7 Drive Mode, το οποίο συνδυάζει τρία προφίλ (Comfort, Economy, Sport) για την καθημερινή οδήγηση με επτά λειτουργίες ειδικά προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εδάφη και συνθήκες (γρασίδι, ελαφρύ ή βαρύ χιόνι, λάσπη, άμμος, πέτρες ή πολύ ανώμαλο έδαφος), εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση σε κάθε διαδρομή.

Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι τύπου NMC (νικελίου, μαγγανίου, κοβαλτίου) και έχει μεικτή χωρητικότητα 55,1 kWh. Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 180 χλμ., με συνολική αυτονομία έως 750 χλμ. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 897 PS (660 kW) και η μέγιστη ροπή συστήματος 935 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 4,1 δευτ. και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 240 χλμ./ώρα. Η συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 26,5 kWh/100 χλμ. και η Κατανάλωση καυσίμου (σταθμισμένη συνδυασμένη): 1,98 λτ./100 χλμ. Οι συνδυασμένες εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 45 γρμ./χλμ.

Η ανάρτηση έχει διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Η αερανάρτηση διπλού θαλάμου συνεργάζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ δύο βαλβίδων (CDC) που προσαρμόζουν συνεχώς την απόσβεση. Τα εμπρός δισκόφρενα διαθέτουν σταθερές δαγκάνες έξι εμβόλων.

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Η Zeekr έχει υποβάλλει το αμάξωμα, την μπαταρία και τα συστήματα συγκράτησης σε εκτεταμένες μετωπικές, οπίσθιες και πλευρικές δοκιμές σύγκρουσης. Οι ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης λειτουργούν σε συνδυασμό με τους αερόσακους και τους περιοριστές φορτίου των ζωνών ασφαλείας.

Το ενιαίο, θερμοδιαμορφωμένο περιμετρικό πλαίσιο της ηλιοροφής, μια παγκόσμια πρωτιά, ενισχύει την προστασία του άνω μέρους του αμαξώματος. Παράλληλα, μια πρωτοποριακή για τον κλάδο εμπρός δομή απορρόφησης ενέργειας προστατεύει την καμπίνα από την εισχώρηση του συστήματος κίνησης σε περίπτωση σύγκρουσης. Τα ενισχυμένα μαρσπιέ διαθέτουν δέκα ζώνες για ελεγχόμενη απορρόφηση ενέργειας σε πλευρική πρόσκρουση. Η μπαταρία υψηλής τάσης προστατεύεται από δομή 22 επιπέδων, με εννέα επίπεδα στα πλευρά, οκτώ στο κάτω μέρος και πέντε στο επάνω.

Στη δεύτερη και την τρίτη σειρά καθισμάτων υπάρχουν σημεία στερέωσης ISOFIX. Στο πίσω μέρος, ειδικά στοιχεία προστασίας από κρούση συμβάλλουν στην αποτροπή διάτρησης του ρεζερβουάρ, ενώ το κιβώτιο υψηλής τάσης έχει σχεδιαστεί ώστε, καθώς παραμορφώνεται η δομή, να περιστρέφεται και να απομακρύνεται από τη ζώνη πρόσκρουσης.

Το Zeekr Assisted Drive περιλαμβάνει προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης και αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, καθώς και προσαρμοζόμενο cruise control για τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας ενεργοποιείται κατόπιν εντολής του οδηγού.

Το Highway Navigation Assist αξιοποιεί το LiDAR της οροφής και τον επεξεργαστή NVIDIA DRIVE Thor για να χαρτογραφεί το περιβάλλον του οχήματος σε πραγματικό χρόνο. Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος για την επιτήρηση του δρόμου και τον έλεγχο του οχήματος.

Το Intelligent Self-Parking System υποστηρίζει αυτόματους ελιγμούς στάθμευσης. Η λειτουργία απομακρυσμένης στάθμευσης απαιτεί Digital Key 3.0 ή νεότερη έκδοση και συμβατή συσκευή Apple iOS. Κατά τη ρυμούλκηση, το Trailer Sway Mitigation συμβάλλει στον περιορισμό της ταλάντωσης του ρυμουλκούμενου.

Συμπληρώνοντας το σύνολο συστημάτων ADAS, το AI Digital Chassis αξιοποιεί τις δυνατότητες αντίληψης του περιβάλλοντος και την υπολογιστική ισχύ του οχήματος, ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα τις συνθήκες οδήγησης και να επιλέγει το κατάλληλο πρόγραμμα. Μελλοντικές ενημερώσεις OTA θα επεκτείνουν τη δυνατότητα αυτή στην αναγνώριση επτά διαφορετικών συνθηκών εδάφους. Με προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, το σύστημα συντονίζει το σύστημα διεύθυνσης, την πέδηση και βασικές λειτουργίες του πλαισίου, βελτιστοποιώντας τον έλεγχο και την απόδοση ανάλογα με το περιβάλλον οδήγησης. Ενισχύει επίσης την οδική ασφάλεια μέσω της λειτουργίας Run-Flat Driving, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ευστάθειας ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις, όπως το ταυτόχρονο κλατάρισμα δύο ελαστικών της ίδιας πλευράς, σε βρεγμένο οδόστρωμα και με ταχύτητα 120 χλμ./ώρα.

Τεχνολογία και διαφοροποίηση ​ από τον ανταγωνισμό

Οι δύο οθόνες OLED 16 ιντσών ανάλυσης 3,5K, με δύο επεξεργαστές Snapdragon 8295, εκτείνονται οριζόντια στο ταμπλό. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων στην αντιθαμβωτική οθόνη 13 ιντσών και το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας 47 ιντσών φέρνουν τις πληροφορίες οδήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το σύστημα πολυμέσων HMI 5.0 επιτρέπει την εξατομίκευση του περιβάλλοντος χειρισμού.

Στην καθημερινή χρήση, το ψηφιακό κλειδί, ο φωνητικός βοηθός που λειτουργεί και εκτός σύνδεσης, το Apple CarPlay™ και το Android Auto™ διευκολύνουν την πρόσβαση σε λειτουργίες του αυτοκινήτου και του τηλεφώνου. Οι ενημερώσεις λογισμικού γίνονται εξ αποστάσεως (OTA). Το προαιρετικό πακέτο συνδεσιμότητας Premium προσθέτει υπηρεσίες streaming και Wi-Fi hotspot.

Στη δεύτερη σειρά, η συρόμενη και αναδιπλούμενη OLED 17 ιντσών συνδυάζεται με τη λειτουργία Theater. Οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους αποσπώμενη οθόνη χειρισμού στην κονσόλα και δύο θύρες USB-C ισχύος έως 100 W η καθεμία για τις συσκευές τους.

Ηχοσύστημα Naim® Premium Audiophile Sound

Στο Zeekr 9X, ο ήχος αποκτά τη δική του διάσταση πολυτέλειας. Η Naim, με την ακουστική τεχνογνωσία της Focal, δημιούργησε ένα ηχοσύστημα ειδικά για την καμπίνα του μοντέλου, σε συνεργασία με τους σχεδιαστές της Zeekr από τα πρώτα κιόλας στάδια εξέλιξής του. Με 32 ηχεία και 40 κανάλια ενίσχυσης Class D, το σύστημα αποδίδει, σύμφωνα με τη Naim, ισχύ 2.120 W, με ισχύ αιχμής 3.868 W. Δύο υπογούφερ δίνουν βάθος στις χαμηλές συχνότητες, ενώ τα ηχεία στα προσκέφαλα φέρνουν τη μουσική πιο κοντά στους επιβάτες. Τα tweeter τιτανίου τύπου M, με απόκριση έως 40 kHz, ολοκληρώνουν μια εγκατάσταση σχεδιασμένη ώστε η ακρόαση να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εμπειρίας μετακίνησης.

Η ψηφιακή επεξεργασία ήχου 96 kHz/24 bit και η υποστήριξη πολυκάναλου Dolby Atmos προσθέτουν μια νέα διάσταση στην ακρόαση. Έξι προφίλ —Naim Signature, Studio, Live, Cinema, Club και Podcast— προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του ήχου στη μουσική, στην ταινία ή στον λόγο. Οι πέντε ζώνες ακρόασης επιτρέπουν την εστίασή του σε ολόκληρη την καμπίνα, στις εμπρός ή στις πίσω θέσεις, αποκλειστικά στον οδηγό ή μέσω της ειδικής ρύθμισης Meeting Room. Παράλληλα, η ενεργή ακύρωση θορύβου ANC περιορίζει τον εξωτερικό θόρυβο, δημιουργώντας ένα πιο ήσυχο περιβάλλον ακρόασης.

Η εμπειρία αποκτά και απτική διάσταση χάρη σε οκτώ απτικούς μετατροπείς, οι οποίοι μεταφέρουν τις χαμηλές συχνότητες στα καθίσματα με τη μορφή δονήσεων. Κατά την προβολή μιας ταινίας στην πίσω οθόνη OLED 17 ιντσών, το προφίλ Cinema επιτρέπει στους επιβάτες να αισθάνονται το μπάσο μέσα από τα καθίσματά τους. Εικόνα, ήχος και δόνηση συνδυάζονται στην εμπειρία «4D» που περιγράφει η Zeekr, δίνοντας στις κινηματογραφικές στιγμές του ταξιδιού έναν ακόμη πιο καθηλωτικό χαρακτήρα.

Πολυτέλεια για κάθε θέση, ελευθερία για κάθε διαδρομή

Στο Zeekr 9X, κάθε θέση έχει τη δική της σημασία. Το ψηφιακό cockpit προσφέρει στον οδηγό ένα σύγχρονο περιβάλλον ελέγχου, ενώ τα ανεξάρτητα χειριστήρια ψυχαγωγίας της δεύτερης σειράς επιτρέπουν στους πίσω επιβάτες να διαμορφώνουν τη δική τους εμπειρία ταξιδιού. Η εξαθέσια καμπίνα συνδυάζει την προσωπική άνεση με την απόλαυση μιας κοινής διαδρομής. Την ίδια ελευθερία επιλογών προσφέρει το σύστημα Super Hybrid, με ηλεκτρική αυτονομία έως 180 χλμ., αρχιτεκτονική 900 V και δυνατότητα επέκτασης της αυτονομίας με βενζίνη, για ευελιξία τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα μεγάλα ταξίδια. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Φόρτιση AC για καθημερινή φόρτιση. Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC δέχεται ισχύ έως 11 kW. Με κατάλληλο wallbox ή δημόσιο σημείο AC που παρέχει 11 kW, η φόρτιση από 10% έως 100% διαρκεί περίπου 5 ώρες και 30 λεπτά. Στο σπίτι, αυτό επιτρέπει την αναπλήρωση της φόρτισης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

DC για σύντομες στάσεις στο ταξίδι. Η αρχιτεκτονική 900 V υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 330 kW. Με συμβατό ταχυφορτιστή και κατάλληλες συνθήκες, η στάθμη της μπαταρίας ανεβαίνει από 10% σε 80% σε περίπου 9,5 λεπτά.

Διαθέσιμες εκδόσεις και γκάμα

Στην Ελλάδα το Zeekr 9X διατίθεται στην έκδοση Ultra AWD 6-seater. Η βασική διαμόρφωση συνδυάζει εξωτερικό χρώμα Crystal White, εσωτερικό Charcoal Black με δέρμα Nappa και επιμέρους στοιχεία PVC, ζάντες Galaxy 22 ιντσών και φινίρισμα σατινέ χρωμίου στη μάσκα και στην πίσω κολόνα.

Διαθέσιμα επίσης τα εξωτερικά χρώματα Lava Grey και Onyx Black, οι ζάντες Monoblock 22 ιντσών και η μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος. Με το Onyx Black διατίθενται ως επιλογές το Black Pack, με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα στη μάσκα, στην πίσω κολόνα και σε εξωτερικές λεπτομέρειες, καθώς και η δίχρωμη επένδυση Caramel Brown & Moonglade Blue. Η διαθεσιμότητα των επιλογών μπορεί να διαφέρει ανά αγορά.

Τιμολογιακή πολιτική και εγγύηση έως 10 έτη

Το Zeekr 9X Ultra AWD είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης 120.000 ευρώ. Η άφιξή του στην ελληνική αγορά αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Το μοντέλο συνοδεύεται από βασική εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ., όποιο συμπληρωθεί πρώτο, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 10 έτη ή 200.000 χλμ., υπό την προϋπόθεση τήρησης του προγράμματος συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Zeekr και σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επέκτασης. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ., όποιο συμπληρωθεί πρώτο.

Συνοπτικός πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών