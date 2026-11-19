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Την τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων της Superbet League 2 τις επόμενες μέρες προανήγγειλε ο Πέτρος Μαρτσούκος.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Clasico» του ραδιοφωνικού σταθμού ΒΟΛΟΣ 98,6 FM έδωσε ο Πέτρος Μαρτσούκος και αναφέρθηκε στη μετάδοση όλων των αγώνων, τη διαιτησία, τα έσοδα και τι ισχύει από φέτος με τις ομάδες Β στη Superbet League 2.

Τα κυριότερα κομμάτια της συνέντευξης του προέδρου της SL2:

Για τα παράπονα του κόσμου σχετικά με το γεγονός ότι δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες, έστω και με μία κάμερα, όπως συνέβαινε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο:

«Σε αυτό δεν μπορώ να κρυφτώ, έχουν απόλυτο δίκιο. Απλώς δεν είχαν τελειώσει τα διαδικαστικά με τον πάροχο, με την ΕΡΤ. Πιστεύω ότι θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα».

Για το γεγονός ότι δεν καλύφθηκε τηλεοπτικά το ντέρμπι της Καρδίτσας, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον τόσο των φιλάθλων όσο και των υπόλοιπων διεκδικητών της ανόδου:

«Το ποια παιχνίδια θα καλυφθούν τηλεοπτικά είναι θέμα του παρόχου. Δεν είναι θέμα της διοργανώτριας».

Για το αν μπορεί η λίγκα να παρέμβει και να ζητήσει από τον πάροχο να μεταδοθεί ένα σημαντικό παιχνίδι:

«Όχι, όχι. Αυτό είναι θέμα του παρόχου. Είναι ξεκαθαρισμένο από την πρώτη μέρα».

Για τα στιγμιότυπα του συγκεκριμένου αγώνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και στη συνέχεια αποσύρθηκαν:

«Ανεβήκανε και κατεβήκανε, διότι αυτός ο οποίος τα είχε ανεβάσει μάλλον δεν είχε άδεια. Αν είχε ενημερώσει τη διοργανώτρια και είχε πάρει κανονικά άδεια, δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο πρόβλημα».

Στην επισήμανση ότι η διοργανώτρια θα πρέπει να πιέσει προς την κατεύθυνση της τηλεοπτικής κάλυψης όλων των αγώνων:

«Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι διαδικαστικό το θέμα. Θα γίνει και αυτό. Να ξέρετε ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, είτε σαν λίγκα είτε οι ομάδες. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε».

Αναφερόμενος στο επίπεδο της διαιτησίας στη Superbet League 2, ο Πέτρος Μαρτσούκος σημείωσε:

«Πιστεύω ότι η διαιτησία μέχρι τώρα πάει καλά, όπως πήγαινε και πέρυσι. Δεν είχαμε κάποιο θέμα. Κοιτάξτε, τα λάθη που υπάρχουν, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Και δεν υπάρχει και η τεχνολογία του VAR στη Super League 2. Εννοείται ότι κάποια λάθη δεν μπορούν να διορθωθούν. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάποια ανθρώπινα λάθη των διαιτητών και όχι τίποτα παραπάνω».

Αν θα μπορούσε η λίγκα να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός απλούστερου συστήματος VAR, χωρίς να απαιτείται η πολύπλοκη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη μεγάλη κατηγορία:

«Δεν παρακολουθείτε τις δηλώσεις μου. Εγώ από την πρώτη μέρα το έχω πει, ότι βεβαίως και θα θέλαμε VAR. Αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία να μπορέσουν να βγουν για να βάλουμε το VAR. Και δεύτερον, δεν πληρούν και τις προϋποθέσεις τα γήπεδα για να βάλεις VAR».

Για το ότι υπάρχουν φάσεις στις οποίες ακόμη και η κάλυψη με μία κάμερα θα μπορούσε να βοηθήσει:

«Όχι, όχι. Αυτό το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μπερδέψει την κατάσταση. Υπάρχει VAR πιο φθηνό, με άλλες εταιρείες πιο φθηνές. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το VAR δεν μπορούν να το υποστηρίξουν ούτε πάρα πολλά γήπεδα τα οποία είναι της κατηγορίας, ούτε υπάρχουν και τα χρήματα να ξοδευτούν από τις ομάδες για να βάλουμε το VAR. Εγώ το θέλω ούτως ή άλλως. Μακάρι να το βάλω χτες, όχι αύριο. Χτες το ήθελα εγώ το VAR».

Για τις ομάδες που ανεβαίνουν στην κατηγορία και δεν έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στο δικό τους γήπεδο, όπως η Ζάκυνθος που αγωνίζεται στην Αθήνα και ο Πύργος που αγωνιζόταν στην Πάτρα:

«Εντάξει, ο Πύργος πιστεύω ότι τελείωσε το θέμα το γηπεδικό. Οι άνθρωποι το φτιάξανε, παίζουν πλέον στην έδρα τους. Τώρα ένα θέμα έχει μείνει, η Ζάκυνθος, η οποία προσπαθεί. Πιστεύω ότι κι αυτή θα λύσει το πρόβλημα, να γυρίσει στη φυσική της έδρα. Αλλά αυτό με τα γήπεδα είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι μόνο για τη Super League 2. Είναι για όλες τις κατηγορίες».

Για το αν θα έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση για την άνοδο μιας ομάδας σε επαγγελματική κατηγορία η ύπαρξη κατάλληλου γηπέδου ή παραχωρητηρίου στη φυσική της έδρα:

«Κοιτάξτε να δείτε, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη, να διαλύσουμε μία ομάδα;».

Αν δημιουργούνται διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού όταν, για παράδειγμα, η Ζάκυνθος επιστρέψει στη φυσική της έδρα και οι ομάδες που θα την αντιμετωπίσουν στο νησί θα αγωνιστούν σε διαφορετικό περιβάλλον από εκείνες που έπαιξαν στην Αθήνα:

«Εντάξει, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Τι να παίζουν με αντίπαλους φιλάθλους στην κερκίδα, τι να μην παίζουν. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει αυτό τόσο πολύ».

Στην επισήμανση ότι τη μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων βοήθησε και το γεγονός ότι η χρηματοδότηση φέτος είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια:

«Ναι, φέτος οι ομάδες θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα».

Αν υπάρχει σχεδιασμός περαιτέρω αύξησης των εσόδων των ομάδων την επόμενη αγωνιστική περίοδο, από τη φορολογία του στοιχήματος και τα τηλεοπτικά δικαιώματα:

«Φέτος θα έχουμε σίγουρα αυξήσεις και στη φορολογία του στοιχήματος, αλλά και στο τηλεοπτικό. Του χρόνου, εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμη περισσότερα έσοδα για τις ομάδες».

Για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που μία Β’ ομάδα βρεθεί στις θέσεις του υποβιβασμού:

«Υποβιβάζεται κανονικά η ομάδα».

Στη διευκρινιστική ερώτηση αν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ Εθνική ή αν θα διαλυθεί, απάντησε:

«Πλέον μπορεί να παίξει στη Γ’ Εθνική».

Για το αν θα αναπληρωθεί από κάποια άλλη Β’ ομάδα:

«Όχι, όχι. Τέλος αυτό».

Πηγή: goalpost.gr