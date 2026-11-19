Η πράξη έρχεται να σμπαραλιάσει τα συμπλέγματα που δημιουργήθηκαν σε πολλούς επειδή ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε τη μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του. Η προσωπικότητά του, ο χαρακτήρας του, είναι οι προσλαμβάνουσες με τις οποίες μεγάλωσε. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Παναθηναϊκός εδώ και κάποιες εβδομάδες, δεν παίζει καλό μπάσκετ. Δεν εμφανίζει στο παρκέ, την ποιότητα και την πληρότητά του. Μπορεί να γίνει αρκετή συζήτηση για το αν θα χρειαζόταν κι άλλον ψηλό. Αν ο Φρανσίσκο είναι ο ιδανικός για να οδηγεί την ομάδα.

Σε κάθε περίπτωση το «τριφύλλι» διαθέτει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έναν άνθρωπο τον οποίο κανείς δεν αμφισβητεί, χωρίς αυτό να σημαίνει πως από την πρώτη μέρα ή τον πρώτο μήνα, θα… κλειδώσει τα τρόπαια στην τροπαιοθήκη. Είναι μια ομάδα με αρκετές και σπουδαίες προσθήκες, αλλαγή φιλοσοφίας σε κάθε τομέα και αυτή η διαδικασία θα πάρει χρόνο.

Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα ήρθαν σαν… παυσίπονο την στιγμή που χρειάζονταν. Την στιγμή που φαινόταν να φοβάται ο κόσμος για αγωνιστική κρίση στους «πράσινους», τις δύο σερί ήττες και το ματς στο Κάουνας που σαφώς είναι υπερβολικά δύσκολο κόντρα σε μια Ζαλγκίρις που έχει σερί 6 νικών.

Ο έμπειρος αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του. Ούτε ωραιοποίησε καμιά κατάσταση. Ευθέως μίλησε για προβληματισμό εντός ομάδας, αλλά είπε και το αυτονόητο: Είναι Νοέμβριος, κανείς δεν θυμάται στο τέλος κάθε σεζόν τι γινόταν τον Νοέμβριο.

Το τι δήλωσε αναλυτικά, λίγο-πολύ το έχουν δει/ακούσει/διαβάσει όλοι. Το πιο σπουδαίο απ’ όλα, είναι η στάση του πολύπειρου Σλούκα. Σε μια εποχή που μπορούσε απλά να μην βγει μπροστά, γιατί σαφώς το μερίδιο ευθύνης του ίδιου δεν είναι τόσο μεγάλο.

Αν σκεφτόταν πονηρά, ίσως θα άφηνε να διογκωθεί και η κριτική στον Φρανσίσκο για το ρόλο του ως πόιντ γκαρντ. Διότι ο Γάλλος αν χάσει μερικά λεπτά, θα τα κερδίσει εκείνος.

Εδώ όμως, έρχονται οι πραγματικές προσλαμβάνουσες του αθλητή και του ανδρός. Τη στιγμή που το κοινό καλό στην ομάδα του, απαιτεί κάποιον που θα καθησυχάσει τον κόσμο. Θα αποσυμπιέσει την ομάδα. Ένα σύνολο γεμάτο από εγωισμό, προσωπικότητες και σταρ. Αλλά φυσικός ηγέτης και αρχηγός, είναι ο Σλούκας.

Τι έκανε λοιπόν; Αυτό που τον έμαθαν από μικρό προφανώς. Αθλητικά και ανθρώπινα. Βγήκε μπροστά, βάζοντας όλους τους άλλους πίσω του. Για προστασία, όχι για να δείξει πως εκείνος είναι πιο μπροστά από κανέναν.

Ο βετεράνος των αποδυτηρίων και της διοργάνωσης, αποθέωσε τον παίκτη με τον οποίο μοιράζονται τον ίδιο ρόλο και την ίδια θέση. Έδωσε δίκιο στον Γιαμπουσέλε. Άπλωσε τα φτερά του για να καλύψει την ομάδα, από την ανυπομονησία και την ανησυχία του κόσμου για το μπάσκετ που βλέπει τις τελευταίες εβδομάδες.

Έτσι τον έμαθαν στο σπίτι που μεγάλωσε. Έτσι τον έμαθαν αθλητικά από τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ. Έτσι ήταν πάντα, γιατί τα ίδια έκανε με συμπαίκτες του και στον Ολυμπιακό. Ποιος ξεχνάει την δημόσια διαφωνία του για το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς, θεωρώντας πως έπρεπε να πάει στον Ουόκαπ και όχι στον Ταβάρες. Ο Ουόκαπ χειροκροτούσε ειρωνικά έναν χρόνο μετά, όταν ο Κάνααν έκανε τις γραφικές χειρονομίες για τα χρήματα.

Οι προσλαμβάνουσες του Σλούκα, είναι αυτές οι δηλώσεις. Σε όλο τους το μεγαλείο. Όχι οι δηλώσεις ανθρώπων που τις επικαλέστηκαν, δείχνοντας συμπλεγματικά σύνδρομα και ενόχληση γιατί πήρε την απόφαση που δεν πίστευαν πως θα πάρει. Πηγαίνοντας στον Παναθηναϊκό, μετά τη μη ανανέωση με τον Ολυμπιακό.

Η ιστορία ήδη έχει αποδείξει αν έκανε το σωστό ή όχι. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για τον οποίο λεγόταν πριν 3,5 χρόνια πως δίνει πολλά χρήματα για να τον αποκτήσει. Τελικά είναι τέτοιες οι προσλαμβάνουσες που σφυρηλάτησαν τον χαρακτήρα του, κάνοντας το ποσό να μοιάζει και μικρό.