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Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Zalgirio Arena κόντρα στην Ζαλγκίρις (20:00) με τους «πράσινους» να αναζητούν αντίδραση μετά τις δυο σερί ήττες στην Euroleague από Μπαρτσελόνα και Βίρτους.

Έξοδος κινδύνου για τον Παναθηναϊκό στο Κάουνας. Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται στην Zalgirio Arena κόντρα στην Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της Euroleague, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να αναζητά αντίδραση μετά τις δυο σερί ήττες απο Μπαρτσελόνα και Βίρτους.

Ο Σέρβος τεχνικός, όπως και στην Μπολόνια, θα έχει στην διάθεση του 14 παίκτες και η απόφαση για την τελική δωδεκάδα θα παρθεί αύριο.

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Τόμας Μασιούλις είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη, μετρά έξι σερί νίκες στην διοργάνωση και προέρχεται από σπουδαία νίκη κόντρα στην Μπάγερν στην παράταση.

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 9-3 Ολυμπιακός 9-3 Παναθηναϊκός 8-4 Φενέρμπαχτσε 8-4 Ζάλγκιρις 8-4 Μπαρτσελόνα 8-4 Ντουμπάι 8-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Ερυθρός Αστέρας 7-5 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5 Παρτίζαν 6-6 Παρί 6-6 Μπεσίκτας 5-6 Εφές 5-7 Βίρτους Μπολόνια 5-7 Βιλερμπάν 4-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9 Μπάγερν Μονάχου 3-9 Αρμάνι Μιλάνο 2-10 Μπασκόνια 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Πέμπτη (19/11)

19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC

20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός

21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ

22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή (20/11)

19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας