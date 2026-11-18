Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε σπουδαία ανατροπή στην Ισπανία, επικρατώντας της Μανρέσα με 80-88, έχοντας σε μαγική βραδιά τον Ταϊρί και καθοριστικό τον Χάτζινς! Καθοριστική η παρουσία της «ασπρόμαυρης» κερκίδας, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να μετατρέπουν το γήπεδο της Μανρέσα σε... Παλατάκι!

Μία τεράστια νίκη πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία, επικρατώντας της Μανρέσα με 80-88, σε μία αναμέτρηση στην οποία βρέθηκε να κυνηγά διαφορά 15 πόντων, αλλά κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω με μία εντυπωσιακή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «ασπρόμαυροι» παρουσίασαν δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα, καθώς μετά το προβληματικό πρώτο μέρος ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στην άμυνα, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και ολοκλήρωσαν μία σπουδαία ανατροπή, φεύγοντας με ένα πολύτιμο διπλό από την έδρα της ισπανικής ομάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον «Δικέφαλο» ήταν για ακόμη μία φορά ο Ταϊρί, που πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, πετυχαίνοντας καθοριστικά καλάθια στα κρίσιμα σημεία. Εξαιρετικός ήταν και ο Χάτζινς, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του Καλάθη με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ ανέβασε το ρεκόρ του στο 6-2 στον Δ' όμιλο του EuroCup, αφήνοντας τη Μανρέσα στο 5-3 και αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στους Ισπανούς, τους οποίους είχε νικήσει και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον «Δικέφαλο» είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπόσνα στις 8 Δεκεμβρίου, ενώ η Μανρέσα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ουλμ στις 9 Δεκεμβρίου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στην αναμέτρηση, παρουσιάζοντας σοβαρά προβλήματα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι «ασπρόμαυροι» ήταν εξαιρετικά άστοχοι, με μόλις 20% στα δίποντα στην πρώτη περίοδο, την ώρα που η Μανρέσα εκμεταλλευόταν κάθε αμυντική αδυναμία τους, σουτάροντας με 72% στα δίποντα και 67% στα τρίποντα. Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναζήτησε λύσεις μέσα από διαφορετικά σχήματα, δοκιμάζοντας ακόμη και την ταυτόχρονη παρουσία των Μουρ, Γκρέι και Αλεξάντερ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα. Οι γηπεδούχοι έβρισκαν με ευκολία τον δρόμο προς το καλάθι, τόσο από την περιφέρεια όσο και μέσα από τη ρακέτα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +12 (31-19).

Ο «Δικέφαλος» παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και με ένα σερί 0-6 μείωσε σε 31-25, βγάζοντας παράλληλα μεγαλύτερη ένταση στην άμυνά του για περίπου δυόμισι λεπτά. Ωστόσο, η Μανρέσα βρήκε λύσεις με τους Μπενίτεθ και Οριόλα, επαναφέροντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (36-25). Οι Ισπανοί διατηρούσαν τον έλεγχο σε ένα παιχνίδι χωρίς καλό ρυθμό, με πολλά σφυρίγματα και συνεχείς διακοπές. Ο Ταϊρί έδωσε επιθετικές λύσεις στον ΠΑΟΚ, μειώνοντας τη διαφορά στους έξι πόντους (39-33), όμως ο Άλεν, που βρισκόταν σε πολύ καλή βραδιά, έδωσε ξανά ανάσα στους γηπεδούχους (44-35). Παρά τα νεύρα και την ένταση που επικρατούσαν στο παρκέ, η Μανρέσα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της, με τον ΠΑΟΚ να περιορίζει τη διαφορά στους επτά πόντους μέχρι την ανάπαυλα (50-43).

Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου δεν ήταν καλύτερο για τον ΠΑΟΚ, με τη Μανρέσα να εκμεταλλεύεται τις αμυντικές αδυναμίες του και να βρίσκει εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Με τους Άλεν και Οριόλα να πρωταγωνιστούν, οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 15 πόντους (63-48), δείχνοντας να ελέγχουν απόλυτα την κατάσταση. Ωστόσο, κάπου εκεί ήρθε η μεγάλη αντίδραση του «Δικεφάλου», που βρήκε πολύτιμα σουτ από τους Ταϊρί, Χουγκάζ και Χάτζινς, μειώνοντας στους πέντε πόντους (64-59). Οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν κατακόρυφα την έντασή τους στην άμυνα, βελτιώθηκαν αισθητά στα ριμπάουντ και με τους Καλάθη και Χάτζινς πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής (66-64). Ο Αλεξάντερ πήρε ένα καθοριστικό επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για την ισοφάριση (66-66), ενώ λίγο αργότερα, με νέο δικό του καλάθι, ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά (66-68). Η Μανρέσα απάντησε με τον Οριόλα, όμως ο Ταϊρί είχε τον τελευταίο λόγο στην τρίτη περίοδο, πετυχαίνοντας ένα εκπληκτικό buzzer beater για το 69-70, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ανατροπή από το -15.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με φόρα και στην τελευταία περίοδο, με τρίποντο του Χουγκάζ να τον φέρνει στο +4 (69-73). Η Μανρέσα απάντησε με τους Άλεν και Μπενίτεθ, με τον Ταϊρί να ισοφαρίζει από τη γραμμή των βολών (74-74). Ένα σπουδαίο τρίποντο του Χάτζινς, που εξελίχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για τον «Δικέφαλο» στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους» (74-77), πριν ο Μόμπλεϊ απαντήσει με τον ίδιο τρόπο (77-77). Ο Ταϊρί με ένα δύσκολο καλάθι και ο Γκρέι με τρίποντο έδωσαν αέρα πέντε πόντων στον ΠΑΟΚ (77-82), με 3:09 να απομένουν. Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι συνέχισαν να βγάζουν εξαιρετικές άμυνες, ενώ ο Ταϊρί με ακόμη ένα δύσκολο τελείωμα και ο Καλάθης με φλόουτερ εκτόξευσαν τη διαφορά στους εννέα πόντους (77-86). Ο Άλεν με γκολ-φάουλ μείωσε σε 80-86, όμως ο Ταϊρί πέτυχε ακόμη ένα εντυπωσιακό λέι απ για το 80-88. Ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σωστά τις τελευταίες κατοχές, εξαντλώντας τον χρόνο στην επίθεσή του και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, πανηγυρίζοντας μία σπουδαία νίκη μέσα στην Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 50-43, 69-70, 80-88.

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