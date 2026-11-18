O 28χρονος Αμερικανός (Νο.8) επικράτησε του 24χρονου Ιταλού (Νο.6) με 7-6(6), 6-0 στο Τορίνο και παραμένει «ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης, στέλνοντας παράλληλα στην τετράδα τον Κάρλος Αλκαράθ που εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου.
Ο Τιάφοου θα παίξει την Παρασκευή (20/11) με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο νικητής θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο από το Group Ivan Lendl. O Koμπόλι, από την άλλη, δεν έχει πλέον καμία ελπίδα πρόκρισης και θα κλείσει τη φετινή του παρουσία στο Τορίνο με τον αγώνα κόντρα στον Αλκαράθ.
Αύριο Πέμπτη (19/11) ολοκληρώνεται το round robin στο Group John McEnroe και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Σάσα Ζβέρεφ έχει πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.
Μπεν Σέλτον, Αρτούρ Φις και Ράφα Χόδαρ παραμένουν στο «κόλπο», αν και ο τελευταίος περνάει μόνο αν ο Ζβέρεφ νικήσει με 2-0 τον Φις και ο ίδιος νικήσει με 2-0 τον Αμερικανό.
Το πρόγραμμα:
15.00: Σέλτον-Χόδαρ
21.30: Ζβέρεφ-Φις
Up and running 📈 Tiafoe defeats Cobolli 7-6 6-0 to earn a first victory at the #NittoATPFinals https://t.co/YeYzk2HzDD— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2026