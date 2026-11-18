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Ο Φράνσις Τιάφοου λύγισε στα δύο σετ τον Φλάβιο Κομπόλι και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο ATP Finals.

O 28χρονος Αμερικανός (Νο.8) επικράτησε του 24χρονου Ιταλού (Νο.6) με 7-6(6), 6-0 στο Τορίνο και παραμένει «ζωντανός» στη διεκδίκηση της πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης, στέλνοντας παράλληλα στην τετράδα τον Κάρλος Αλκαράθ που εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Τιάφοου θα παίξει την Παρασκευή (20/11) με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο νικητής θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο από το Group Ivan Lendl. O Koμπόλι, από την άλλη, δεν έχει πλέον καμία ελπίδα πρόκρισης και θα κλείσει τη φετινή του παρουσία στο Τορίνο με τον αγώνα κόντρα στον Αλκαράθ.

Αύριο Πέμπτη (19/11) ολοκληρώνεται το round robin στο Group John McEnroe και το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Σάσα Ζβέρεφ έχει πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Μπεν Σέλτον, Αρτούρ Φις και Ράφα Χόδαρ παραμένουν στο «κόλπο», αν και ο τελευταίος περνάει μόνο αν ο Ζβέρεφ νικήσει με 2-0 τον Φις και ο ίδιος νικήσει με 2-0 τον Αμερικανό.

Το πρόγραμμα:

15.00: Σέλτον-Χόδαρ

21.30: Ζβέρεφ-Φις