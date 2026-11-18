Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να έχουν στα ραντάρ τους τον Βαγγέλη Παυλίδη,

Η αναζήτηση επιθετικού ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου αποτελεί προτεραιότητα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον αρχηγό της εθνικής Ελλάδας, Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων περιπτώσεων που εξετάζουν οι «κόκκινοι διάβολοι», σύμφωνα με την «The Daily Briefing».

Η απουσία του Μπέντζαμιν Σέσκο, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύμηνο πρόβλημα στην κνήμη και ενδέχεται να μείνει εκτός μέχρι τον Φεβρουάριο, έχει εντείνει την ανάγκη ενίσχυσης.

Ο Τζόσουα Ζίρκζεϊ δεν θεωρείται από το δημοσίευμα λύση που μπορεί να σηκώσει μόνος του το βάρος στην επίθεση, ενώ ο Μπράιαν Εμπεουμό καλύπτει προσωρινά τη θέση του φορ, χωρίς να αποτελεί μία «κανονική» επιλογή.

Παρά τα δημοσιεύματα που συνέδεσαν τη Γιουνάιτεντ με τον Φολαρίν Μπαλογκάν και το ενδεχόμενο επανένωσής του με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο επιθετικός της Μονακό δεν βρίσκεται στις βασικές επιλογές.

Αντίθετα, ο Παυλίδης κερδίζει... έδαφος, έχοντας ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον και της Τότεναμ και της Τσέλσι. Ο Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί και φέτος μία εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα, μετρώντας 19 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η περίπτωσή του, ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ίδια λίστα βρίσκονται ακόμη ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι, ο Άιβαν Τόνεϊ της Αλ Αχλί και ο Σερχού Γκιρασί της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Όσιμεν αποτελεί παλαιότερη επιθυμία του Ποτσετίνο από την εποχή της Τσέλσι, όμως το κόστος μιας τέτοιας μεταγραφής θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, τόσο για την αγορά του όσο και για το συμβόλαιό του. Πιο προσιτή επιλογή φέρεται να είναι ο Τόνεϊ, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην Premier League.