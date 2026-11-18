Η ψυχωμένη Μπεσίκτας δεν άφησε τη Ρεάλ να πάρει ανάσα και την γονάτισε με 83-79 στην Τουρκία, πριν οι Μαδριλένοι ταξιδέψουν στην Ελλάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό!

H oμάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μπήκε στο ματς με... υφάκι και το σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς δεν το συγχώρησε. Οι γηπεδούχοι κόλλησαν στα σχοινιά τη Ρεάλ από την αρχή και δεν τους άφησαν να σηκώσουν κεφάλι, με την Μπεσίκτας να έχει το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Έτσι η τουρκική ομάδα έφτασε πλέον στο 6-6 κι έπιασε τις Παρτιζάν και Παρί, με τους Μαδριλένους από την άλλη να πέφτουν στο 7-5 και να φεύγουν από το τρενάκι των συλλόγων που έχουν ρεκόρ 8-4.

Τη Ρεάλ πλέον την περιμένει την Παρασκευή (20/11, 21:15) στη «Sunel Arena» ο Ολυμπιακός, με την Μπεσίκτας να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν στο Βελιγράδι.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο ΝταΚουάν Τζέφρις με 20 πόντους (2/3 διπ., 4/8 τριπ.), με τους Λόνι Ουόκερ (2/6 διπ., 3/6 τριπ.) και Σκότι Ουίλμπεκιν (3/6 τριπ., 5 ασ., 5 ριμπ.) να έχουν από 15. Στους 11 ο εξαιρετικός Ουένιεν Γκάμπριελ (4/6 διπ., 7 ριμπ., 2 κλεψ.).

Για η Ρεάλ ξεχώρισε ο Τεό Μαλεντόν με 22 πόντους (4/6 διπ., 14/15 βολές, 6 ριμπ., 7 λάθη), με τον Νικ Σμιθ να προσθέτει άλλους 16 (5/7 διπ., 2/5 τριπ.) και να προσπαθεί στο τέλος να το γυρίσει μόνος του. Στους 13 ο Αντρές Φελίζ (1/2 διπ., 2/3 τριπ., 5/5 βολές, 5 λάθη).

Ακόμα και στο +14 η Μπεσίκτας, το μάζεψε άμεσα η Ρεάλ

Η Μπεσίκτας μπήκε στο ματς με ενέργεια και συγκέντρωση, την ίδια στιγμή που η Ρέαλ ψαχνόταν στο παρκέ. Έτσι η ομάδα του Αλιμπίγιεβιτς μετά το αρχικό 0-2 του Σμιθ «έτρεξε» σερί 12-0 και με πρωταγωνιστή τον Ουίλμπεκιν (6π., 2/2 τριπ.) προηγήθηκε με 12-2 στο 4'. O Mαρτίνεθ κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ, αλλά ο Ουίλμπεκιν (8π.) είχε κέφια και πήγε το επιμέρους στο 14-0 και το σκορ στο 14-2 στο 5', με τους Μαδριλένους να αγνοούνται, έχοντας 1/7 εντός πεδιάς και ήδη 5 λάθη! Ο Ουόκερ μάλιστα στο 7' πήγε τη διαφορά στους 14 (16-2) -και το σερί στο 14-0- με τον Μαλεντόν να βρίσκει πόντους με καλάθι και φάουλ για τη Ρεάλ μετά από 6 λεπτά! Ο Αμπάλντε με τρίποντο έκανε το 16-8, με τον Καμπαρό στο 9' με τον ίδιο τρόπο να μειώνει σε 18-13 και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 18-15.

Μεγάλωσαν τη διαφορά οι Τούρκοι, σταθερά κακοί οι Μαδριλένοι

Ο Ταβάρες στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου έχασε κάρφωμα μόνος του για να φέρει το παιχνίδι στον πόντο, με τους Μόργκαν και Μπιρσέν με δύο σερί τρίποντα να στέλνουν την Μπεσίκτας και πάλι στο +9 (24-15) στο 12'. Ο Ουίλμπεκιν (11π., 3/4 τριπ.) μάλιστα με το 3ο σερί εύστοχο σουτ από την περιφέρεια των γηπεδούχων έφερε και πάλι διψήφια διαφορά (27-17). Η Ρεάλ απάντησε με σερί 5-0 και με τον Καμπαρό μείωσε σε 27-22, με τον Ντε Τζούλιους όμως να συνεχίζει το πάρτι της Μπεσίκτας από τα 6,75μ. και στο 15' να γράφει το 35-26. Ο Τζέφρις στο 17' διαμόρφωσε το 37-27, με τον Ντότσον στο 18' να κάνει το 39-27. Ο Τζέφρις μάλιστα στο 19' με... τρελό τρίποντο πήγε τους γηπεδούχους στο +13 (42-29), με τους Φελίζ και Πραντίγια να μειώνουν σε 42-35 στο 20'. Το 45-37 του ημιχρόνου διαμόρφωσαν οι Τζέφρις (11π., 3/4 τριπ.) και Μαλεντόν (10π.).

Σαν να μην έγινε η περίοδος κι ακόμα στο +10 η Μπεσίκτας

Ο Ντότσον με την έναρξη της τρίτης περιόδου πήγε και πάλι την Μπεσίκτας στο +10 (47-37), με τον Ουίλμπεκιν στο 22' να κάνει το 49-37. Ο Φελίζ πέτυχε το πρώτο καλάθι της Ρεάλ μετά από σχεδόν 3 λεπτά (49-39), με την ομάδα του Μαρτίνεθ όμως να μην μπορεί να βρει εύκολα πόντους με τίποτα. Ο Γκάμπριελ με 2/2 βολές στο 24' έγραψε το 51-39, με τον Ουόκερ στο 26' με τρίποντο να διαμορφώνει το 55-43 και τους γηπεδούχους να έχουν 10/27 σουτ από την περιφέρεια. Αμπάλντε και Μαλεντόν έδωσαν λύσεις και οι Μαδριλένοι μείωσαν σε 55-47 στο 27', με την Μπεσίκτας όμως με τον Ζίζιτς να μπαίνει στην τελική ευθεία της αναμέτρησης με διψήφια διαφορά (64-54).

Ψυχωμένη Μπεσίκτας κατάπιε τη Ρεάλ!

Η Ρεάλ πλέον ήταν αναγκασμένη να παίξει τα ρέστα της, με τον Σμιθ στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου να μειώνει σε 64-56, αλλά τον Καμπαρό στη συνέχεια να χάνει λέι απ. Ο Οκέκε στο 32' με 1/2 βολές έκανε το 64-57, με τον Τζέφρις (12π.) να απαντά στο 33' για το 66-57. Ο Σμιθ (11π.) ήταν στο σημείο αυτό ο παίκτης που βγήκε μπροστά και πήρε πρωτοβουλίες για τους Μαδριλένους και με τρίποντο στο 34' έκανε το 66-60, με τον Ουόκερ να απαντά άμεσα όμως για το 69-60. Η Ρεάλ με σερί 4-0 και με τον Μαλεντόν με 2/2 βολές μείωσε σε 69-64, με τον Ουόκερ (15π.) να μιλάει και πάλι για το 71-64 στο 36'. Η ομάδα του Μαρτίνεθ τα περίμενε όλα από τον Σμιθ, που με νέο τρίποντο έκανε το 71-67 στο 37', με τους υπόλοιπους παίκτες των Μαδριλένων όμως να μην δίνουν λύσεις. Έτσι Ντόντσον και Τζέφρις στο 39' με 5 σερί πόντους διαμόρφωσαν το 76-69, με τους Μαλεντόν και Φελίζ από την γραμμή των βολών να μειώνουν σε 77-74 στα 32". Τη χαριστική βολή στη Ρεάλ την έδωσε ο Γκάμπριελ, που στα 24" για το τέλος με γκολ-φάουλ έκανε το 80-74. Ο Μαλεντόν στα 19" με βολές και πάλι έγραψε το 80-76, με το τελικό 83-79 να δίνει τη νίκη στην Μπεσίκτας.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 45-37, 64-54, 83-79

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