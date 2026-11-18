Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για τις νέες θετικές εξελίξεις στην αποπεράτωση του νέου κλειστού βιοκλιματικού γηπέδου Νέας Σμύρνης.

Αναλυτικά είπε:

Για την υπογραφή της σύμβασης για το νέο γήπεδο και τα επόμενα βήματα: «Το βασικό είναι πως απ’ το 2012-13 και εντεύθεν τίποτα δεν έχει πάει καλά σ’ αυτό το έργο. Δεν πήγε καλά η δημοπράτηση, η εταιρεία που το ανέλαβε, η έναρξη των εργασιών, η άδεια, η σύμβαση… Τίποτα απολύτως και στο τέλος το έργο εγκαταλείφθηκε. Εκεί είναι το σημείο, απ’ το 2012-2014 έως και το τέλος του 2023, που παραλαμβάνουμε το έργο και εγώ και ο κύριος Χαρδαλιάς. Θεωρώ πως έχουμε μια κοινή ευθύνη απέναντι σε αυτό, ανεξαρτήτως ποιος το έχει και ποιος το “τρέχει”. Επειδή όλος ο κόσμος της πόλης έχει κουραστεί με αυτό το έργο, που επί δέκα χρόνια ακούει κάτι να γίνεται και στο τέλος τελικά δε γίνεται τίποτα, εμείς το πήραμε από “-15” και το φέραμε στο “0”, στο επίπεδο του εδάφους δηλαδή, κι εκεί αποχώρησε η εταιρεία.

Αυτό που συνέβη τώρα δεν είναι άξιο πανηγυρισμών, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα, γιατί “κλειδώνει” δύο πράγματα: τη χρηματοδότηση και τη νομιμότητα, αφού έχουμε έλεγχο της σύμβασης απ’ το ελεγκτικό συνέδριο. Επίσης, “άνοιξε” ο δρόμος απ’ την Παρασκευή που υπογράψαμε πριν τα Χριστούγεννα να δημοπρατηθεί το έργο, ούτως ώστε απ’ τη μέρα που θα βγουν τα τεύχη δημοπράτησης στον αέρα να μετρήσουμε 45-50 μέρες για να έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Έχουμε μια στόχευση να έχουμε έναν τέτοιον στο τέλος του Γενάρη και σε έναν, ενάμιση ή δύο μήνες να έχουμε τον τελικό ανάδοχο και την τελική υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου. Άρα, την άνοιξη, όπου εκεί θα είναι ένα πολύ πιο ουσιαστικό σημείο, να πάμε μαζί με τον κύριο Χαρδαλιά να εγκαταστήσουμε τον όποιον νέο ανάδοχο στο εργοτάξιο και να το ανοίξουμε ξανά. Αυτός είναι ο συμβολισμός και η ουσία, τόσο στο τυπικό όσο και στο ουσιαστικό της μέρος, της μεγάλης αυτής προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη. Είναι το μεγαλύτερο δημοτικό έργο της τελευταίας πενταετίας σε δήμο της Αττικής που χρηματοδοτείται απ’ την Περιφέρεια».

Για τη διαδικασία του προσωρινού αναδόχου μέχρι τον τελικό: «Για να γίνει ο προσωρινός ανάδοχος τελικός, που κατά 99% είναι ο ίδιος, έχει ένα διάστημα ενός μήνα για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών. Έχουμε επιλέξει με τον Περιφερειάρχη έναν τρόπο δημοπράτησης που διασφαλίζει πως δε θα έχουμε, κατά 90%, ενστάσεις και καθυστερήσεις απ’ τον προσωρινό στον οριστικό ανάδοχο. Όσοι ανάδοχοι και να έρθουν, η διαδικασία της επιλογής του αναδόχου θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, γιατί είναι απλουστευμένη η διαδικασία επιλογής του. Είναι μελέτη-κατασκευή το έργο και αυτό το σύστημα διασφαλίζει το ότι, κατά πάσα πιθανότητα, δε θα έχουμε ενστάσεις και ότι δε θα μπορούν να υπάρχουν απαιτήσεις συμπληρωματικών συμβάσεων απ’ τον νέο ανάδοχο, όπως συνέβη με τον προηγούμενο. Για να μπορέσει να γίνει αυτό χρειάστηκε να μας δώσει έγκριση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλει επίσης στοιχεία τέτοια που θα του επιτρέψουν να οδηγηθεί στην απόφαση που μας έδωσε αυτό το σύστημα δημοπράτησης του έργου».

Για το αν θα υπάρξει σίγουρα ανάδοχος: «Είναι αδύνατον για αυτό το έργο να μην υπάρξει ανάδοχος. Πολλά μπορούν να συμβούν, αλλά θεωρώ πως είναι απίθανο το να μην υπάρξει έστω ένας, ακόμα και δύο, ενδιαφερόμενοι. Θεωρώ σχεδόν μηδενική την πιθανότητα άγονου διαγωνισμού».

Για τη ρήτρα των 14 μηνών για την παραχώρηση του έργου: «Ο χρόνος είναι πολύ μικρός. Η υποδομή του γηπέδου, δηλαδή οι υπόγειοι όροφοι πάνω στους οποίους θα πατήσει, έχει γίνει. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία έχει έτοιμο το έδαφος πάνω στο οποίο θα φτιάξει το κέλυφος και τις εξέδρες του γηπέδου. Δεν έχει να ρίξει μπετά, για παράδειγμα.

Έχουμε βάλει μέσα ως προϋπόθεση για τους αναδόχους τον πλήρη εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και των συστημάτων εξυπηρέτησης. Θα κατατεθεί χρονοδιάγραμμα και θα υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης στο έργο να βλέπει αν βρισκόμαστε εντός χρονοδιαγράμματος».

Για το πότε έχουν ως στόχο την είσοδο των ομάδων της περιοχής στο νέο Κλειστό: «Ο δικός μας στόχος είναι η αγωνιστική σεζόν 2028-29 να βρει τις ομάδες μας μέσα στο γήπεδο. Τώρα, αν υπάρξει και ένας-ενάμιση μήνας καθυστέρηση, δεν πειράζει».

Για την ευτυχή συγκυρία που υπάρχει σχετικά με αυτό το έργο: «Εδώ έχουμε μια ευτυχή συγκυρία για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Η ευτυχή συγκυρία είναι η παρουσία του κυρίου Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής. Δεν το λέω πολιτικά, δεν ανήκω στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος πολύ καλός προσωπικός φίλος απ’ όταν ήταν Δήμαρχος Βύρωνα, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά από αθλητισμό, σε αντίθεση με τους προηγούμενους περιφερειάρχες. Ταυτόχρονα, ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης ξέρει από αθλητισμό, σε αντίθεση με τον προηγούμενο. Και ο κύριος Χαρδαλιάς και εγώ έχουμε πέσει πάνω από ένα μεγάλο αθλητικό έργο που διακαώς επιθυμούμε, και ως άνθρωποι του αθλητισμού, έστω του παραγοντικού, να το τελειώσουμε και να το παραδώσουμε γιατί το αγαπάμε.

Δεν το κάνουμε διαδικαστικά. Είναι στοίχημα για ‘μας στο τέλος των θητειών μας, το 2028, να παραδώσουμε αυτό το έργο. Για τους άλλους ήταν ένα απ’ τα πολλά έργα της Αττικής που απλά “κόλλησε”. Για ‘μένα, είναι, όπως συνηθίζω να λέω καθ’ υπερβολή, το… άγιο δισκοπότηρο των έργων της πόλης και για τον κύριο Χαρδαλιά βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην αξιολόγησή του. Γι’ αυτό το “τρέχουμε” έτσι. Δεν ήταν εύκολο να “κλειδώσουν” 23 εκατομμύρια πάνω σε μια πόλη, πάνω σε έναν δήμο».

Για το ότι ο δήμος Νέας Σμύρνης έχει αναλάβει την ηλεκτροδότηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου της πόλης: «Είναι κάτι που χρηματοδοτεί ο δήμος Νέας Σμύρνης και στο 100% του, με ιδίους πόρους ως δημοτικό έργο. Εγώ διέκρινα πως όταν ο Πανιώνιος σχεδιαζόταν για να ετοιμαστεί για τη νέα χρονιά, το έκανε με τη λογική πως τον Ιούνιο του 2027 θα βρίσκεται στη Σούπερ Λιγκ, κάτι που πιστεύω ακόμα και σήμερα ότι θα καταφέρει. Τότε συνειδητοποίησα ότι για να μπορέσει να παίξει η ομάδα στην Σούπερ Λιγκ, θα πρέπει να έχει φώτα. Διέκρινα απ’ το περιβάλλον πως δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή κανένας άλλος που θα μπορούσε να τα φτιάξει αυτά. Οπότε συνειδητοποίησα πως ηθικά μού αναλογεί ένα καθήκον να προετοιμάσουμε το γήπεδο ώστε να μπορέσει να υποδεχθεί αγώνες Σούπερ Λιγκ.

Σε αυτό που θα μπορούσε να συμβάλει ο δήμος θα ήταν να κάνουμε το τόλμημα να επισκευάσουμε εμείς τα φώτα. Δημοπρατήσαμε τον πρώτο διαγωνισμό και εγκαταστάθηκε ήδη ο εργολάβος, ο οποίος φτιάχνει ήδη τον υποσταθμό, τον μετασχηματιστή και τη συνδεσμολογία απ’ τον υποσταθμό και τον μετασχηματιστή στους πυλώνες που έχουν καταστραφεί. Ετοιμάζουμε σε 15-20 μέρες να δημοπρατήσουμε και την προμήθεια των λαμπτήρων. Το κόστος και των δύο εργολάβων συνολικά θα πλησιάσει τις 500 χιλιάδες. Ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου θα είναι για όλους τους αγώνες οποιουδήποτε επιπέδου, πλην του Τσάμπιονς Λιγκ. Η πρώτη του φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και η δεύτερη φάση του πιστεύω πως βαριά μέχρι τον Μάρτιο του 2027 θα είναι έτοιμη. Σε κάθε περίπτωση, πριν τελειώσει η φετινή αγωνιστική χρονιά θα τα ανάψουμε και ίσως κάνουμε ενδεικτικά κάποιους αγώνες αυτής της χρονιάς ή κάποιο φιλικό όπου θα παίξουμε με αυτόν τον φωτισμό».