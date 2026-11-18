Ο Πρωτέας Βούλας νίκησε με 77-76 τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Elite League, και ο προπονητής των νικητών, Μάνος Μανουσέλης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς κυλάει η σεζόν έως τώρα για τον Πρωτέα Βούλας: «Για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, είναι λίγο δύσκολο να κάνεις μακρινούς σχεδιασμούς. Πας από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί και η κατηγορία είναι δύσκολη και η δική μας ομάδα “χτίζεται” ακόμα. Έχουμε μόνο δύο παιδιά απ’ την περσινή σεζόν, τον Κόη και τον Μπέλη, οπότε ξεκινάμε σχεδόν απ’ το μηδέν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτός είναι και ο στόχος μας».

Για το αν τους ικανοποιεί η μέχρι στιγμής πορεία τους (5-3 ρεκόρ): «Δεν πιστεύω πως είμαστε ακριβώς εκεί που θα έπρεπε να είμαστε, θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο καλύτερα, όμως είναι μια διαδικασία. Καθυστερήσαμε πολύ με το θέμα του “5”, γιατί είχαμε στοχεύσει σε μια ομάδα με τον Σανόγκο στη θέση αυτήν, αλλά τελικά το παιδί ήταν τραυματίας και δεν επανήλθε. Επίσης, κάναμε μια άστοχη κίνηση με τον Μπρόντι, μετά χρειάστηκε να πάμε σε μια τρίτη λύση με τον Ολαγίνκα, ο οποίος, ναι μεν είναι αυτό που θέλουμε, αλλά για τρία ματς ήταν τραυματίας. Πλήρη την ομάδα ακόμα δεν την έχουμε δει, στα μισά παιχνίδια έχουμε παίξει με λύσεις ανάγκης».

Για τον φετινό στόχο του Πρωτέα Βούλας: «Θα πρέπει να έχεις έναν στόχο για να έχεις κίνητρο να πηγαίνεις κάθε μέρα στην προπόνηση. Θέλουμε να είμαστε στα play-offs και, από ‘κει και πέρα, όλα είναι πιθανά. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, εκτός απ’ τον Πανιώνιο που το βάθος στη δεκάδα του είναι με παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε οποιαδήποτε ομάδα της κατηγορίας, σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες όλοι μπορούν να νικήσουν όλους».

Για τη σύνδεση της πρώτης ομάδας με την ακαδημία: «Θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας σαν συνέχεια της ακαδημίας μας. Έχουμε μία απ’ τις μεγαλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα ακαδημίες, με 750 παιδιά αυτήν τη στιγμή. Το παιδικό και το εφηβικό είναι στο Rising Stars, ενώ στο ανδρικό έχουμε τρεις εφήβους. Και στα κορίτσια γίνεται πολύ καλή δουλειά. Έχει νόημα αυτό που κάνει ο Πρωτέας, ακριβώς επειδή είναι συνδεδεμένη η δουλειά που γίνεται στο αναπτυξιακό με την ανδρική και τη γυναικεία ομάδα. Ένα κομμάτι που μας ευχαριστεί πολύ είναι πως ακόμα και χθες (16/11), σε ένα παιχνίδι που έγινε πολύ αργά το βράδυ, στις εξέδρες ήταν παιδιά απ’ τις ακαδημίες μας».

Για τη φετινή Elite League: «Πιστεύω πως το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο το προηγούμενο, κυρίως γιατί πολλά παιδιά απ’ την Elite League πήγαν στη GBL και ήρθαν στην Elite League παίκτες απ’ τις πιο κάτω κατηγορίες. Το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε αγώνες με πολύ physical μπάσκετ. Πέφτει απίστευτο μπασκετικό ξύλο και είναι πάρα πολύ απαιτητικό το να είσαι μέσα στο γήπεδο. Αν κάποιου του αρέσει να βλέπει ανταγωνιστικό μπάσκετ, “μάχες” και παιδιά που τα δίνουν όλα, στα γήπεδα της Elite League θα τα βρει όλα αυτά».

Για το αν νιώθει πως η GBL πλησιάζει σε παλαιότερες εποχές όσον αφορά τη δυναμική της: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι αυτήν τη στιγμή σε άνοδο και έχουν ξοδέψει σοβαρά λεφτά. Ο κόσμος ακολουθεί, αγαπάει, έχει μνήμες και είναι “πεινασμένος” για να ξαναδεί αυτές τις ομάδες να είναι ανταγωνιστικές και να μπορούν να διεκδικούν επί ίσοις όροις τα ματς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το μόνο που με χαλάει είναι πως δε βλέπουμε τόσο πολλούς Έλληνες παίκτες. Ζούμε στο 2026 και θα πρέπει να δεχθούμε την πραγματικότητα, αλλά είναι μια διαφορά που θα πρέπει να την επισημαίνουμε και ταυτόχρονα θα πρέπει να μας απασχολεί το πώς θα δούμε περισσότερους Έλληνες αθλητές στα γήπεδα της GBL».

Για το ότι τη φετινή σεζόν υπάρχουν ταυτόχρονα ελληνικές διεκδικήτριες, με αρκετές πιθανότητες, και στις δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Ευρωλίγκα, EuroCup): «Το διαφορετικό θα ήταν να διεκδικηθεί το ελληνικό πρωτάθλημα από ομάδα πέραν και των δύο “αιωνίων”. Αυτό το έχουμε ξαναδεί. Βέβαια, το να είναι ταυτόχρονα και η Ευρωλίγκα και το EuroCup δεν είναι κάτι που έχει ξαναγίνει και νομίζω ότι είναι σπουδαίο και δείχνει πως αν γίνει μια αληθινή επένδυση σε ανθρώπους και χρήματα σε αυτό το επίπεδο μπορεί εύκολα να παράγει αγωνιστικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να μην πηγαίνουν οι ευκαιρίες χαμένες. Αγωνιστικά αποτελέσματα είχαμε πολλές φορές και με την Εθνική ομάδα και με συλλόγους στο παρελθόν, αλλά αυτό το γεγονός δε βοήθησε στο ν’ αναπτυχθεί συνολικά το μπάσκετ, τόσο σε επίπεδο παραγωγής νέων παικτών όσο και εγκαταστάσεων».

Για την προσπάθεια της Εθνικής Ανδρών για πρόκριση στο Παγκόσμιο: «Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξος. Στο μετάλλιο που όλους μάς χαροποίησε και το άξιζε 100% αυτό το γκρουπ των παιδιών δε ξέρω κατά πόσο μπορούμε να επενδύσουμε πάνω του. Οι περισσότεροι, με πρώτον απ’ όλους τον Γιάννη φυσιολογικά λόγω ΝΒΑ, είναι σαν κάποιοι… guest stars, όπου φέρνουν αυτά τ’ αποτελέσματα και ξαφνικά όταν φεύγουν οι προβολείς και πάμε να δούμε τι μένει από πίσω βλέπουμε τον Παπανικολάου να είναι ο μοναδικός απ’ τον Ολυμπιακό, τον Μήτογλου και τον Ρογκαβόπουλο στον Παναθηναϊκό και κάποιους παίκτες από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη… Βλέπετε παίκτες που να μπορούν να κουβαλήσουν την Εθνική ομάδα στο επίπεδο να διεκδικεί μετάλλια στην Ευρώπη σε μια διάρκεια τα επόμενα χρονια;».