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Την προετοιμασία του για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό συνεχίζει ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να έχουν ακόμη αρκετές απουσίες.

Με τον Γιάννη Αποστολάκη να ακολουθεί μέρος της προπόνησης και τους διεθνείς, Ανδρούτσο, Κωστούλα και Θεοδοσουλάκη να επιστρέφουν, έχοντας ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, συνεχίστηκε σήμερα (18/11) η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του αγώνα της Κυριακής (22/11) με τον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα, από το οποίο απουσίασαν οι διεθνείς, Καινουργιάκης και Σιτμαλίδης, περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους.

Οι Κρεσμίρ Κρίζμανιτς, Κέναν Κόντρο, Νίκος Χριστογεώργος και Μάνος Χνάρης ακολούθησαν πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (19/11), στις 11:00.