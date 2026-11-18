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Η... πολυαναμενόμενη παρακάμερα του Ολυμπιακού με την Μακάμπι κατέφθασε!

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 97-95 στην παράταση, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η στιγμή που ξεχώρισε ήταν το απίθανο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ από το κέντρο του γηπέδου, με το οποίο έστειλε το ματς στην παράταση. Εκεί, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή και πανηγύρισε μια συναρπαστική νίκη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, καταγράφοντας τις μεγάλες στιγμές και τα έντονα συναισθήματα που έζησαν παίκτες και φίλαθλοι, εντός και εκτός παρκέ. Στο βίντεο συμπεριλήφθηκε και η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, στην οποία λέει ότι η ομάδα μπορεί να κερδίσει τους πάντες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει στο μπάσκετ και ήμασταν μέρος σε όλο αυτό. Παίξαμε με την καρδία μας και νικήσαμε κάθε λεπτομέρεια για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Ακούστε. Είστε η καλύτερη ομάδα στην Euroleague.

Δεν παίζει ρόλο αν έχουμε τραυματίες ή αν είμαστε κουρασμένοι. Αυτά είναι χαζομάρες. Μείνετε θετικοί και ενωμένοι. Θα κερδίσουμε και τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή».

Δείτε την παρακάμερα: