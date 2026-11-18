Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Ηρακλής αποδέσμευσε τον Τζέικομπ Χάτσον, αλλάζοντας το πλάνο του όσον αφορά την θέση του σέντερ για φέτος.

Ο Ηρακλής αποδέσμευσε τον Τζέικομπ Χάτσον, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Αμερικανός σέντερ είχε ενταχθεί στον «Γηραιό» το περασμένο καλοκαίρι, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Η εξέλιξη έρχεται μετά την μεταγραφή του Φόρεστερ πριν μία εβδομάδα ώστε να καλύψει την θέση.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον Jacob Hutson. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του».