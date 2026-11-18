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Συνέχισε την... απροβλημάτιστη πορεία του στο Τορίνο ο Κάρλος Αλκαράθ και είναι έτοιμος να μπει στα ημιτελικά του ATP Finals.

Σε σούπερ κατάσταση ο 23χρονος Ισπανός (Νο.3), ξεπέρασε το εμπόδιο του Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.5) με 6-2, 6-4 και έκανε το δύο στα δύο στην ιταλική πόλη, χωρίς απώλεια σετ και χωρίς να έχει δεχτεί ακόμα μπρέικ!

Ο Κάρλος έχει πλέον 11 σερί νίκες στο tour, έχοντας κατακτήσει τίτλους σε Βιέννη και Παρίσι, και φιλοδοξεί να φύγει για πρώτη φορά νικητής από τη διοργάνωση.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, καθώς περιμένει να δει τι θα κάνει ο Φράνσις Τιάφοου στο βραδινό ματς με τον Φλάβιο Κομπόλι.

Αν ο Αμερικανός νικήσει ή πάρει έστω ένα σετ, τότε ο Αλκαράθ θα κλείσει θέση στα ημιτελικά. Το ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι ο νεαρός τενίστας χρειάστηκε ιατρικό τάιμ άουτ στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ και έδεσε το αριστερό του πόδι.

Ο Μενβέντεφ, από την πλευρά του, έχει τώρα ρεκόρ 1-1 και θέλει νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Τιάφοου.