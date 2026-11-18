Η Εθνική Παίδων ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την πρεμιέρα του Μουντιάλ Κ17 στο Κατάρ με αντίπαλο την Αίγυπτο (19/11 18:00) - Τι δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Παπαδάκης

Η Εθνική Παίδων βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ Κ17, έχοντας πραγματοποιήσει τις πρώτες προπονήσεις της επί καταριανού εδάφους, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Παπαδάκη.

Οι νεαροί διεθνείς συνεχίζουν την προετοιμασία τους στην Ντόχα, με το κλίμα στις τάξεις της ομάδας να είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών ενόψει της πρώτης αναμέτρησης.

Η Ελλάδα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Αίγυπτο, στο πρώτο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσει για τον 1ο όμιλο της διοργάνωσης. Στη συνέχεια, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τον Παναμά στις 22 Νοεμβρίου (14:30) και το Κατάρ στις 25 Νοεμβρίου (16:30), με βασικό στόχο την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τη φάση των «32».

Όλες οι αναμετρήσεις της Εθνικής Παίδων θα έχουν τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, δίνοντας τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει την προσπάθεια των νεαρών διεθνών.

Παπαδάκης: «Σπουδαία εμπειρία και μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά»

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στη διοργάνωση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ευκαιρία που έχουν μπροστά τους οι νεαροί ποδοσφαιριστές.

«Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια σπουδαία εμπειρία και μια μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι και, όλοι μαζί, με πίστη στις ικανότητές μας, θα κάνουμε το καλύτερο, όπως πάντα, για την Εθνική Ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.